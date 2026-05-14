Субсидія за наявності боргів: хто з українців може втратити допомогу та як її зберегти

Субсидія

Українці, які мають прострочену заборгованість з оплати комунальних послуг, можуть зіткнутися з відмовою у призначенні житлової субсидії. Оскільки зараз допомога монетизована і надходить у вигляді прямих грошових виплат, державний контроль за платіжною дисципліною посилився.

Про це розповіли у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області.

Головною умовою для відмови є наявність простроченої заборгованості, яка не сплачується понад три місяці. Держава встановила чіткий фінансовий поріг: якщо сума боргу за одну або кілька послуг перевищує 680 гривень на момент звернення, допомогу не призначать.

Ці правила регулюються Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабміну №848. Інформацію про боржників до Пенсійного фонду передають управителі будинків, ОСББ та безпосередні постачальники комунальних послуг.

Законодавство передбачає м’якші умови для окремих категорій громадян. Зокрема, для дитячих будинків сімейного типу, прийомних та багатодітних родин допустимий поріг заборгованості є значно вищим і становить до 4 000 гривень.

Як отримати субсидію, якщо борг вже є

Наявність заборгованості не є остаточним вироком для отримувача допомоги. У ПФУ пояснюють, що субсидію все ж можуть призначити, якщо громадянин виконає одну з таких умов:

документально підтвердить повне погашення боргу;

укладе договір про реструктуризацію заборгованості з постачальником послуг;

надасть ухвалу суду про відкриття провадження, якщо сума боргу оскаржується.

Окремий механізм діє для внутрішньо переміщених осіб. Для цієї категорії заборгованість за комунальні послуги може не враховуватися за певних обставин.

«Для ВПО заборгованість за комунальні послуги не враховується, якщо вони проживають у помешканні без офіційного договору оренди, а сам борг виник ще до отримання довідки переселенця», — зазначають у відомстві.

Виплати в Україні — останні новини

Нагадаємо, після індексації пенсій в Україні частина отримувачів субсидій може зіткнутися зі зменшенням виплат або навіть втратити їх.

Зокрема, це стосується одиноких пенсіонерів, які проживають у квартирах більшої площі, ніж передбачено соціальними нормами. Для однієї особи норма становить 48,87 кв. м, а за «зайві» метри доведеться платити самостійно або отримувати окреме рішення комісії.

Водночас індексація пенсії вважається зміною майнового стану, через що раніше надані дозволи можуть втратити чинність, а субсидія автоматично зменшиться. У такому разі частину витрат на комунальні послуги доведеться покривати власним коштом.

До слова, субсидію можуть скасувати, а вже отримані кошти — вимагати повернути, якщо одержувач не повідомляє про зміни, що впливають на призначення допомоги.

Законодавство зобов’язує отримувачів інформувати про зміни в доходах, майновому стані та складі домогосподарства протягом 30 днів. Це стосується, зокрема, змін у кількості мешканців, соціальному статусі, умовах надання комунальних послуг або постачальниках.

Право на субсидію можуть переглянути і в разі суттєвих витрат або змін у майні — наприклад, придбання авто, дорогих речей чи тривалого перебування за кордоном. У разі порушення цих вимог виплати можуть припинити, а надміру отримані кошти доведеться повернути державі.

