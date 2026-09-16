Субсидію на газ не призначать, якщо не буде цієї довідки: де її отримати

Субсидія на газ

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Умови призначення житлової субсидії на природний газ

2026 року оформлення житлової субсидії на природний газ відбувається за умови дотримання суворих вимог. Головною вимогою для отримання державної допомоги є відсутність заборгованості за цю житлово-комунальну послугу. Клієнтам газопостачальної компанії Нафтогаз України, які раніше мали прострочені платежі, необхідно надати спеціальну довідку про відсутність боргів, оскільки без неї державну допомогу не призначать.

Як отримати довідку про відсутність заборгованості

Компанія Нафтогаз передбачила кілька зручних способів отримання необхідного документа, оформити який можна як дистанційно, так і під час особистого візиту.

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Отримання документа онлайн

У дистанційному режимі довідку можна оформити через термінали самообслуговування таких фінансових установ та систем, як Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay та City24.

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Також доступне оформлення через особистий кабінет на офіційному сайті компанії. Для реєстрації в особистому кабінеті необхідно зайти на сайт gas.ua, обрати відповідний розділ та пройти процедуру реєстрації, ввівши дев’ятизначний номер особового рахунку з квитанції і перші три літери свого прізвища. Далі потрібно вказати зручний спосіб реєстрації через електронну пошту, телефон або Google, створити пароль із восьми символів та завершити процес за допомогою телефонної верифікації.

Отримання документа особисто

Оформити довідку можна під час особистого звернення до відділення Нафтогазу або до Центру обслуговування клієнтів. Для цього заявнику необхідно взяти із собою паспорт або ID-картку, номер особового рахунку та EIC-код. EIC-код — це персональний Енергетичний Ідентифікаційний код, який є унікальним індивідуальним номером споживача природного газу або електроенергії. Цей код складається з 16 символів (з букв і цифр) і використовується в єдиній інформаційній системі ринку енергоресурсів для ідентифікації точки комерційного обліку, тобто конкретного об’єкта газопостачання або будинку. Його обов’язково зазначають у газових документах, договорах та платіжках.

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