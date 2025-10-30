Субсидії-2025: хто з українців отримає пільги на опалення

Під час розрахунку будуть враховані доходи домогосподарства

Пенсійний фонд України здійснив розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років від 1 жовтня. Такий розрахунок виконуватиметься автоматично для більшості громадян.

Домогосподарствам, чия субсидія в літній період дорівнювала 0,00 грн, розмір виплат також буде переглянуто автоматично.

Для осіб, які опалюють житлові приміщення виключно твердим паливом (не мають централізованого опалення та не використовують природний газ чи електроенергію для опалення), законодавством передбачено надання житлової субсидії або пільги на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Таким людям також можуть надавати субсидію або пільгу на оплату комунальних послуг, таких як електрика, газ для приготування їжі, водопостачання та вивезення сміття чи інші.

Пільга на скраплений газ, тверде та рідке пічне паливо надається особам, внесеним до Реєстру осіб, які мають право на пільги, один раз на рік на один опалювальний сезон. Для її призначення подаються заява за встановленим зразком і довідка про наявність пічного опалення в житловому приміщенні.

Призначення житлової субсидії чи пільги на тверде паливо здійснюється з урахуванням загального доходу родини.

Проте є категорія громадян, яким надаються такі пільги, попри отримані доходи. Серед них — учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени родини захисників України та загиблих (померлих) ветеранів війни.

Зазначимо, що субсидію не надають, якщо домогосподарство має заборгованість за комунальні послуги (понад три місяці), а на момент звернення ця заборгованість перевищує 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів).

