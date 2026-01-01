Субсидії-2026: що зміниться для українців від 1 січня

Звернутися за житловою субсидією може будь-який громадянин, який потребує державної допомоги / © УНІАН

Субсидія — це допомога на оплату комунальних послуг від держави, яка надається українцям з невеликими доходами. Оформити допомогу можна особисто, поштою або онлайн через сервіси Пенсійного фонду.

Держава пропонує два види соціальної допомоги: субсидію на оренду житла для ВПО та житлову субсидію, яка допомагає вразливим категоріям населення оплачувати житлово-комунальні послуги.

Ця програма дозволяє частково компенсувати вартість оренди тим, хто не може повернутися додому через бойові дії, руйнування або окупацію, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Субсидія призначається ВПО, які переїхали з окупованих територій чи зон бойових дій (або чиє житло зруйноване) і не володіють власним помешканням у безпечних регіонах.

Крім того, заявник має орендувати житло (або шукати його) і витрачати на оренду більше ніж 20% своїх доходів, а також не отримувати компенсацію за програмою «Прихисток» і не бути родичем орендодавця.

Щоб оформити субсидію на оренду житла, необхідно спершу підписати з власником помешкання офіційний договір оренди (за власним чи стандартним зразком з усіма необхідними даними) та заяву про надання субсидії.

Після цього варто подати документи до Пенсійного фонду України. Це можна зробити як особисто, так і онлайн.

Розмір субсидії розраховується індивідуально і залежить від трьох ключових факторів: доходу вашої родини, кількості її членів та середньої вартості оренди житла у вашому регіоні.

Житлові субсидії-2026

Держава надає адресну соціальну допомогу в формі житлової субсидії тим, хто потребує фінансової підтримки для оплати житлово-комунальних послуг.

До цих витрат входять комунальні послуги, плата за управління будинком, а також купівля твердого, рідкого пічного палива або скрапленого газу за потреби.

На сьогодні житлові субсидії від держави покривають витрати на:

встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку

абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

управління багатоквартирним будинком

постачання та розподіл природного газу, електричної та теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, управління побутовими відходами

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Субсидія на придбання твердого та рідкого пічного палива надається раз на рік. Вона призначається лише тим домогосподарствам, які не використовують централізоване опалення, а також природний газ чи електроенергію для індивідуального обігріву

Яким буде розмір субсидії 2026 року

Цей показник залежить від доходу сім’ї та вартості комунальних послуг. Наприклад, якщо зимова платіжка складає 4–5 тисяч гривень, а дохід людини становить 8–10 тисяч гривень, вона може претендувати на субсидію.

Раніше повідомлялося, що громадяни, які отримують субсидії або пільги, можуть потрапити під перевірку житлово-побутових умов. Більше про це читайте у новині.