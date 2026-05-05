Субсидії перерахують по-новому: що зміниться і кому потрібно подати нову заяву

У травні українцям розпочинають розраховувати субсидію на неопалювальний сезон. Окрім того, буде визначено право домогосподарств на отримання допомоги на період до 30 квітня 2027 року.

Про це повідомили у Пенсійному фонді.

«Домогосподарствам, які матимуть право на виплату, розмір субсидії на наступний період 2026-2027 років буде розраховано автоматично», — наголосили у ПФУ.

Кому потрібно подати заяву на субсидію

Втім, окремим категоріям громадян житлову субсидію на наступний період призначать лише за зверненням. Заява потрібна, якщо:

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (у разі зміни місця проживання);

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Як подати документи

Звернутися за призначенням житлової субсидії можна:

особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

поштою, на адресу територіального органу Фонду;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

Крім того, документи на призначення субсидій можна подавати через центри надання адміністративних послуг, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад та через портал Дія.

Нагадаємо, від 1 травня в Україні стартував перерахунок житлових субсидій на неопалювальний сезон, який триватиме до 30 вересня. Автоматичний перерахунок відбудеться для домогосподарств, у яких не змінився склад сім’ї, не було великих придбань на суму понад 50 тисяч гривень, а також не відбулося суттєвих змін у доходах.

