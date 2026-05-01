Субсидії після завершення опалювального сезону: що зміниться для українців від 1 травня

Опалювальний сезон закінчився і разом із ним зникли великі рахунки за тепло

Реклама

Від 1 травня в Україні стартує перерахунок житлових субсидій на неопалювальний сезон, який триватиме до 30 вересня. Для частини громадян виплати подовжать автоматично, однак деяким категоріям отримувачів доведеться повторно подати документи.

У Пенсійному фонді пояснюють, що автоматичний перерахунок відбудеться для тих домогосподарств, у яких не змінився склад сім’ї, не було великих придбань на суму понад 50 тисяч гривень, а також не відбулося суттєвих змін у доходах.

Водночас повторно звернутися за субсидією мають орендарі житла, внутрішньо переміщені особи, сім’ї з кількома домогосподарствами за однією адресою, а також громадяни, у яких змінився склад сім’ї чи кількість осіб, що фактично проживають.

Реклама

Подати заяву можна як особисто в сервісному центрі, так і онлайн — через вебпортал ПФУ або застосунок «Дія». В обох випадках необхідно використати кваліфікований електронний підпис.

Раніше повідомлялося, що правила надання житлових субсидій в Україні стануть суворішими, і частина громадян може втратити державну допомогу на оплату комунальних послуг.

Новини партнерів