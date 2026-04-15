Субсидії від 1 травня: що зміниться для українців та кому потрібно подати заяву

Субсидії в Україні

В Україні від 1 травня стартує призначення субсидій на неопалювальний сезон, який триватиме до 30 вересня.

Деталі пояснили у Пенсійному фонді.

Для більшості отримувачів виплати перепризначать автоматично — без додаткових звернень. Це можливо за умови, що не змінилися склад домогосподарства або майновий стан.

У разі змін про це потрібно повідомити ПФУ протягом 30 днів.

Кому потрібно подавати заяву на субсидію

Окремим категоріям громадян субсидію призначать лише після подання заяви та декларації. Це стосується:

тих, хто не отримував субсидію в опалювальний сезон або мав «нульову» виплату;

орендарів житла;

домогосподарств, де фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано;

тих, хто оформлює допомогу на тверде паливо або скраплений газ;

сімей, у складі яких є внутрішньо переміщені особи.

Як подати документи на субсидію

Подати заяву можна у кілька способів:

особисто або поштою до сервісних центрів ПФУ;

через портал або мобільний застосунок Пенсійного фонду;

через портал «Дія»;

у ЦНАПах або через органи місцевого самоврядування.

Якщо звернутися протягом травня–червня, субсидію призначать від початку неопалювального періоду.

2026 року субсидії продовжують виплачувати за оновленими правилами, а їхній розмір залежить від доходів і соціальних норм споживання.

Після індексації пенсій частина українців може втратити або отримати менші субсидії.

Зокрема, у зоні ризику — одинокі пенсіонери з великими квартирами. Соціальні норми покривають лише обмежену площу житла, а надлишок доведеться оплачувати самостійно.

Також субсидії можуть зменшитися через зростання доходів після індексації пенсій. У деяких випадках виплати можуть зникнути повністю, якщо обов’язковий платіж перевищить суму в платіжках.

Водночас зміни у розрахунках повною мірою проявляться з початком нового опалювального сезону — від жовтня.