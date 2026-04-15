- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 2 хв
Субсидії від 1 травня: що зміниться для українців та кому потрібно подати заяву
Від 1 травня в Україні призначають субсидії на неопалювальний сезон. Більшості виплати перерахують автоматично, але частині українців потрібно подати заяву.
В Україні від 1 травня стартує призначення субсидій на неопалювальний сезон, який триватиме до 30 вересня.
Деталі пояснили у Пенсійному фонді.
Для більшості отримувачів виплати перепризначать автоматично — без додаткових звернень. Це можливо за умови, що не змінилися склад домогосподарства або майновий стан.
У разі змін про це потрібно повідомити ПФУ протягом 30 днів.
Кому потрібно подавати заяву на субсидію
Окремим категоріям громадян субсидію призначать лише після подання заяви та декларації. Це стосується:
тих, хто не отримував субсидію в опалювальний сезон або мав «нульову» виплату;
орендарів житла;
домогосподарств, де фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано;
тих, хто оформлює допомогу на тверде паливо або скраплений газ;
сімей, у складі яких є внутрішньо переміщені особи.
Як подати документи на субсидію
Подати заяву можна у кілька способів:
особисто або поштою до сервісних центрів ПФУ;
через портал або мобільний застосунок Пенсійного фонду;
через портал «Дія»;
у ЦНАПах або через органи місцевого самоврядування.
Якщо звернутися протягом травня–червня, субсидію призначать від початку неопалювального періоду.
2026 року субсидії продовжують виплачувати за оновленими правилами, а їхній розмір залежить від доходів і соціальних норм споживання.
Субсидії в Україні — останні новини
Після індексації пенсій частина українців може втратити або отримати менші субсидії.
Зокрема, у зоні ризику — одинокі пенсіонери з великими квартирами. Соціальні норми покривають лише обмежену площу житла, а надлишок доведеться оплачувати самостійно.
Також субсидії можуть зменшитися через зростання доходів після індексації пенсій. У деяких випадках виплати можуть зникнути повністю, якщо обов’язковий платіж перевищить суму в платіжках.
Водночас зміни у розрахунках повною мірою проявляться з початком нового опалювального сезону — від жовтня.