ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
2 хв

Субсидії від 1 травня: що зміниться для українців та кому потрібно подати заяву

Від 1 травня в Україні призначають субсидії на неопалювальний сезон. Більшості виплати перерахують автоматично, але частині українців потрібно подати заяву.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Субсидії в Україні

Субсидії в Україні

В Україні від 1 травня стартує призначення субсидій на неопалювальний сезон, який триватиме до 30 вересня.

Деталі пояснили у Пенсійному фонді.

Для більшості отримувачів виплати перепризначать автоматично — без додаткових звернень. Це можливо за умови, що не змінилися склад домогосподарства або майновий стан.

У разі змін про це потрібно повідомити ПФУ протягом 30 днів.

Кому потрібно подавати заяву на субсидію

Окремим категоріям громадян субсидію призначать лише після подання заяви та декларації. Це стосується:

  • тих, хто не отримував субсидію в опалювальний сезон або мав «нульову» виплату;

  • орендарів житла;

  • домогосподарств, де фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано;

  • тих, хто оформлює допомогу на тверде паливо або скраплений газ;

  • сімей, у складі яких є внутрішньо переміщені особи.

Як подати документи на субсидію

Подати заяву можна у кілька способів:

  • особисто або поштою до сервісних центрів ПФУ;

  • через портал або мобільний застосунок Пенсійного фонду;

  • через портал «Дія»;

  • у ЦНАПах або через органи місцевого самоврядування.

Якщо звернутися протягом травня–червня, субсидію призначать від початку неопалювального періоду.

2026 року субсидії продовжують виплачувати за оновленими правилами, а їхній розмір залежить від доходів і соціальних норм споживання.

Субсидії в Україні — останні новини

Після індексації пенсій частина українців може втратити або отримати менші субсидії.

Зокрема, у зоні ризику — одинокі пенсіонери з великими квартирами. Соціальні норми покривають лише обмежену площу житла, а надлишок доведеться оплачувати самостійно.

Також субсидії можуть зменшитися через зростання доходів після індексації пенсій. У деяких випадках виплати можуть зникнути повністю, якщо обов’язковий платіж перевищить суму в платіжках.

Водночас зміни у розрахунках повною мірою проявляться з початком нового опалювального сезону — від жовтня.

Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie