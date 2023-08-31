Сучасний вибір, або як компанії позбуваються активів в рф через війну

До повномасштабної війни в Україні безліч великих та середніх міжнародних компаній була інтегрована у ринок рф. Це гарантувало стабільну вигоду.

Доступ до ресурсів, величезна цільова аудиторія і високий середній дохід жителів міст-мільйонників — ідеальні умови для ведення торгівлі чи навіть відкриття філій виробничих підприємств. Напад рф на Україну у 2022 році поставив такі компанії перед вибором: продовжувати вести «бізнес на крові» чи вийти з ринку попри значні втрати та законодавчі перепони країни-агресора. Більшість організацій прийняли цивілізоване свідоме рішення. Серед них ми звернули увагу на бізнеси, що повністю розірвали відносини з країною-окупантом.

International Paper

Компанія International Paper є одним з найбільших світових виробників паперу, целюлози та упаковки з відновлюваних деревних волокон. За офіційною інформацією станом на 2021 рік, у рф компанія отримала річну виручку $2951 млн (понад 15% від загальної). На підприємствах International Paper в росії працювало 15,5 тис. людей. За рік до повномасштабного вторгнення в Україну компанія сплатила у бюджет рф $3 млн податків. Компанія володіла долею управління в АТ «Група Ілім» — одного з найбільших виробників на російському ринку целюлозно-паперової промисловості.

У січні 2023 року International Paper оголосила про угоду щодо продажу своєї 50% участі в Ilim SA російським партнерам за $484 млн. Ця угода підлягає правилам регуляторних органів в росії, адже країна-агресор законодавчо примусила міжнародні бізнеси продавати активи виключно російським бенефіціарам.

Крім того, компанія отримала пропозицію на придбання всіх своїх акцій (2,39% участі) в АТ «Група Ілім» за $24 млн. Варто зазначити, що для повного завершення процесів International Paper знадобилося понад рок.

Pulp Mill Holding GmbH (власник ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»)

Pulp Mill Holding GmbH – це приватна австрійська компанія, яка є одним із провідних виробників паперу та картону в Європі. До реструктуризації у 2022 році володіла великими виробничими підприємствами в Україні та рф.

До 2022 року бенефіціарним власником холдингу був бізнесмен, громадянин Кіпру Володимир Крупчак. Складний процес відчуження та реструктуризації компанії Pulp Mill Holding GmbH разом з її дочірніми підприємствами в Україні, який розпочався ще у січні 2022 року, зайняв понад 9 місяців. Згідно з офіційною заявою компанії, це відбувалося попри зупинку роботи депозитарної системи України та безпідставні арешти корпоративних прав українських підприємств. Юридичні операції вдалося завершити у жовтні 2022 року.

Кінцевим бенефіціаром холдингу став доктор Хайнц Ціннер, а Володимир Крупчак повністю втратив контроль над групою компаній. На цей момент Pulp Mill Holding перейшов до власності фонду TPCA Paper Industry Holding GmbH (Австрія).

Попри це, Київський картонно-паперовий комбінат, що входить до Pulp Mill Holding, досі потерпає від маніпуляцій та «посиленої уваги» до своєї діяльності з боку силових структур. Обшуки, арешт майна, накладення санкцій — в таких умовах вже понад рік працює ККПК. Представники української влади та силових органів ще з березня 2022 року маніпулюють прізвищем Крупчака та закидають підприємству обвинувачення у роботі на країну-агресора.

Офіційні заяви власника, клопотання посла Австрії, велика прозора доказова база не зупиняють фейкові звинувачення. Зацікавлені особи продовжують формувати потрібну їм суспільну думку через величезну кількість проплачених публікацій у ЗМІ. Очевидно, мета

цієї бурхливої діяльності — націоналізувати ККПК і «розпиляти» активи найбільшого виробника галузі. Тож попри те, що компанія швидко провела реструктуризацію та позбулася російських активів, це не завадило певним представникам влади України скористатися ситуацією на власний розсуд та користь.

Ситуація не пройшла повз увагу провідних європейських галузевих ЗМІ. Зокрема, у журналі EUWID вийшла стаття про актуальний стан справ на комбінаті. Зокрема, у ній згадується про зовнішній тиск: «Українська влада закидає ККПК фейковими звинуваченнями щодо неправильної утилізації відходів. Є також непідтверджені звинувачення в ухиленні від сплати податків, незаконних переказах грошей до росії тощо. Акції підприємства конфісковано. Поліція часто відвідує підприємство, нібито для пошуку різних документів». У статті для журналу Profil, присвяченій виходу бізнесів з російського ринку, авторка описує тиск на бенефіціара ККПК: «Все майно, включаючи акції, що належать Paper Mill Holding, було заморожено. На жаль, українська влада та правоохоронні органи не хочуть миритися з фактом реструктуризації PMH та припиненням діяльності в рф».

Essity group

Essity AB — міжнародна компанія з головним офісом у Стокгольмі (Швеція). В асортименті виробника — засоби гігієни, медичні товари. У 2021 році компанія отримала $425 млн на ринку рф (2,75% від загальної виручки). На підприємствах Essity AB в росії працювало 1136 осіб. Сума сплачених у 2021 році податків до бюджету росії склала $82 млн.

Згідно з вимогами законодавства країни-агресора, свої активи у рф Essity group мусила продати російському бенефіціару. Ним став Ігор Шилов (ТОВ «Нові Технології»).

«У квітні 2022 року Essity розпочала процес виходу з російського ринку було проведено списання активів компанії в росії на суму близько 1,7 млрд шведських крон», — йдеться в офіційній заяві компанії. На сьогодні відомо, що вона повністю вийшла з ринку рф.

Згідно з даними leave-russia.org, понад 265 міжнародних бізнесів повністю припинили співпрацю з рф. У процесі виходу знаходиться понад 1211 компаній. 520 — в очікуванні, а більше ніж 1394 продовжують повноцінно працювати.

Вихід бізнесу з російського ринку — важливий крок для підтримки України. Країна-агресор активно протидіє виведенню капіталів, нав’язуючи власні умови проведення угод. Для більшості компаній цей процес пов’язаний з колосальною втратою коштів та потенційного прибутку. Тож бізнеси, які перестали співпрацювати з окупантом, варто підтримувати й заохочувати, а не давити на них надуманими санкціями. На жаль, ситуація з ККПК показує: навіть якщо бенефіціар провів процес відчуження російського майна, це не гарантує йому порятунок від іншої агресії — тільки вже на вітчизняних теренах.