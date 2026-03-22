Українець незаконно отримав виплати та має повернути гроші державі

У Дніпрі суд зобов’язав місцевого жителя повернути державі понад 12 тис. грн допомоги із безробіття, яку він отримав безпідставно. Порушення виявили після перевірки даних про його перебування за кордоном.

Про це йдеться у рішенні Шевченківського районного суду Дніпра.

Чоловік оформив статус безробітного у травні 2022 року через застосунок «Дія». Під час подання заявки він підтвердив, що ознайомлений із правилами отримання виплат, зокрема — обов’язком повідомляти про будь-які обставини, що можуть вплинути на їх нарахування.

Згодом з’ясувалося, що під час перебування на обліку він виїхав за межі України та перебував за кордоном із 9 липня по 28 жовтня 2022 року, тобто 112 днів. Про цей факт чоловік не повідомив службу зайнятості, хоча це прямо передбачено законодавством.

Відповідно до правил, якщо безробітний перебуває за кордоном понад 30 календарних днів, виплату допомоги припиняють із 31-го дня. Попри це, чоловік продовжував отримувати кошти — зокрема, нарахування здійснювалися у жовтні та листопаді 2022 року.

Як відреагували у центрі зайнятості

Після виявлення порушення центр зайнятості звернувся до отримувача з вимогою добровільно повернути надміру виплачені кошти. Однак гроші так і не були повернуті, тому установа подала позов до суду.

Суд встановив, що чоловік порушив вимоги законодавства, не повідомивши про тривале перебування за кордоном, і безпідставно отримував допомогу.

Рішення суду щодо допомоги з безробіття

Згідно з постановою суду, з відповідача вирішено стягнути 12 062,99 грн незаконно отриманої допомоги по безробіттю, а також 3 028 грн судового збору.

Зазначимо, що станом на 2026 рік мінімальний розмір допомоги по безробіттю в Україні становить 3 900 грн, а максимальна виплата становить 8 647 грн (торік вона складала 8 000 грн).

Водночас експерти нагадують, що отримувачі грошової допомоги по безробіттю зобов’язані своєчасно інформувати службу зайнятості про зміни обставин — зокрема, виїзд за кордон, працевлаштування або інші фактори, що впливають на право на виплати. Інакше це може призвести до повернення коштів через суд.