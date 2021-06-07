Суд у Лондоні заарештував ще більшу суму на рахунках компанії топ-менеджера БХФЗ Ржепецької Metabay Актуально

Йдеться про ймовірну причетність Ржепецької до шахрайської схеми.

28 травня Високий суд справедливості у Лондоні заарештував рахунки британської компанії Metabay, яка належить директорці з розвитку бізнесу "Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу" (БХФЗ) Ірині Ржепецькій, на ще більшу суму, ніж у березні (4,2 млн долл) - тепер заарештовано вже 6,8 млн долл.

Крім того, 21 травня Господарський суд м. Києва по справі № 910/4707/21 також погодився розглянути позов фарм-фірми "Дарниця", як найбільшого акціонера БХФЗ - про залучення Metabay у якості відповідача та збільшення вимог до такої ж суми, як було вирішено у Лондоні.

Ржепецька є донькою голови Наглядової ради БХФЗ Миколи Безпалька та генеральної директорки БХФЗ до 2018 року Людмили Безпалько. Включаючи цих посадових осіб, позов подано загалом проти 8-ми топ-менеджерів БХФЗ та двох компаній - Metabay і німецької Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH.

У рішенні англійського суду йдеться про ймовірну причетність Ржепецької до шахрайської схеми. Схема з розподілом ролей топ-менеджерів заводу міститься у рішенні англійського судді.

Як повідомлялося раніше, Metabay виступає посередником у закупівлі БХФЗ фармацевтичної сировини у німецької компанії Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH. У "Дарниці" впевнені, що з 2014 року БХФЗ закуповував фармсировину у цій компанії за ціною, істотно вищою, ніж ринкова. Суму переплачених коштів Farmaplant перераховувала на рахунок компанії Metabay під виглядом комісії за те, що остання нібито сприяла в укладенні відповідних договорів поставки.

За даними аудиту, проведеного міжнародною компанією "Крестон", по тих поставках сировини, які вдалося проаналізувати, сумарні збитки, завдані топ-менеджерами БХФЗ своїм акціонерам, склали 6,8 млн долл.

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