Суд визнав незаконним використання київськими ресторанами торговельної марки «Компот»: відомий одеський ресторатор захистив свої права

Мотивом для подання позову до суду слугувала недобросовісна конкуренція. Як заявляє Савва Лібкін, на київський ресторанний ринок він намагався потрапити давно. Легше на нього було потрапити, побудувавши стосунки із столичними партнерами. Він підписав договір франчайзингу, за яким в обмін на використання торговельної марки «Компот» зобов’язав контрагента дотримуватись технологічних вимог щодо приготування і подачі страв в київських ресторанах «Компот». Зазначені вимоги, як продемонстрували чисельні скарги споживачів, направлені безпосередньо Лібкіну, належним чином не дотримувались. Савва Лібкін розглядав можливість розірвання договору, але в цьому вже не було сенсу, адже строк його дії і так закінчувався. І відповідно дію договору не було пролонговано.

Відтоді вивіски «Компот» та торговельна марка «Компот» стали жити кожен своїм життям. Легальний договірний зв’язок між торговельною маркою і назвою київських ресторанів було втрачено. Але у широкої громадськості залишалось стійке враження, що відвідуючи київські ресторани «Компот» ти завітав саме до Савви Лібкіна.

Тобто псевдо-«Компоти» фактично паразитували на іміджі відомого ресторатора. Звичайно, що реакція з цього приводу з боку Савви Лібкіна була. Спочатку були спроби домовитись, які не знаходили відклику. Потім Савва Лібкін почав подавати скарги до компетентних органів, які, в свою чергу, не проявили достатньої активності.

І, нарешті, було ініційовано судовий процес, який розпочався ще минулого року, і дав результат.

Так суд зобов’язав компанії, які на поточний момент здійснюють діяльність у київських ресторанах «Компот» знищити вивіски та припинити у будь-якій спосіб використовувати торговельну марку «Компот». Споживачі тепер точно знатимуть, що ресторани «Компот» Савви Лібкіна знаходяться виключно в Одесі.

Із повним текстом судового рішення можна ознайомитись тут.