Суд заарештував майно російських компаній "Ростєх", "Татнєфть" та "РусАл" в Україні на 4,5 млрд грн

Суд заарештував майно російських компаній "Ростєх", "Татнєфть" та "РусАл" в Україні на 4,5 млрд грн

Крім промислових потужностей, заарештовано 70 об’єктів нерухомості, у тому числі майнових комплексів і земельних ділянок цих бізнес-структур.

Накладено арешт на майно впливових фінансово-промислових груп РФ на загальну суму понад 4,5 млрд грн. У результаті слідчих дій заблоковано активи 9 українських підприємств, які належали корпорації "Ростєх", алюмінієвій компанії "РусАл" та нафтовому холдингу "Татнєфть".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Крім промислових потужностей, заарештовано 70 об’єктів нерухомості, у тому числі майнових комплексів і земельних ділянок цих бізнес-структур.

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Встановлено, що вони приховано виводили одержані прибутки в РФ для фінансування війни проти України. Для цього використовували розгалужену мережу афілійованих офшорних компаній.

Наразі тривають комплексні заходи для вилучення заблокованих активів на користь нашої держави.

Нагадаємо, за даними розвідки, підприємства ОПК Росії намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектувальних для своїх літаків.

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