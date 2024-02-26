Судова реформа, безпека, бронювання та послаблення валютних обмежень - що потрібно американському бізнесу після 2 років війни

Ефективна судова реформа, посилення національної безпеки та послаблення валютних обмежень, зокрема дозвіл на репатріацію дивідендів та виплату відсотків за зовнішніми кредитами – це необхідні рішення, які допоможуть роботі бізнесу у 2024 році.

Про це йдеться в повідомленні Американської торговельної палати в Україні (ACC).

Зазначається, що ACC провела опитування серед підприємців, щоб оцінити стан бізнесу в Україні після двох років повномасштабного вторгнення та визначити критичні виклики для бізнес-спільноти у 2024 році. Відповідно до результатів, бізнес-спільнота вважає, що Уряд має імплементувати реальну та ефективну судову реформу, забезпечити чітку та прозору процедуру бронювання та посилити національну безпеку країни, щоб суттєво допомогти бізнесу в Україні в 2024 році.

Окрім того, роботі бізнесу значно допоможе пом'якшення валютних обмежень щодо репатріації дивідендів та/або виплати процентів за зовнішніми кредитами.

В опитуванні взяли участь 125 керівників та топ-менеджерів компаній-членів Палати. 76% респондентів – керівники компаній.

«Незважаючи на труднощі, натхненна відважними захисниками, бізнес-спільнота продовжує працювати та вірити в Україну, підтримуючи економіку, сплачуючи податки та створюючи робочі місця для українців», - підкреслив Андрій Гундер, Президент Американської торговельної палати в Україні.

Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.