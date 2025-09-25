ТСН у соціальних мережах

Судові позови не мають бути «лазівкою» для боржників – Омельченко

Електроенергія, як і будь-який інший товар чи послуга, має оплачуватися вчасно та в повному обсязі. Накопичення боргів загрожує стабільності енергетичної системи, роботі водоканалів, ремонтам мереж і генерації. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, сьогодні в Правилах роздрібного ринку електроенергії існує норма, яка дозволяє відновити електропостачання непобутовому споживачу (бізнесу чи комунальному підприємству) лише через те, що справа щодо відключення розглядається в суді.

«Фактично це створює «лазівку» для боржників – під виглядом судового спору можна затягувати процес і безоплатно користуватися електроенергією», – пояснив Омельченко.

Він зазначив, що НКРЕКП пропонує уточнити правило: для непобутових споживачів такий «захист» не діятиме у випадку боргів. 

«Якщо відключення відбулося через несплату – сам факт звернення до суду не стане підставою для відновлення електропостачання», –сказав експерт. 

Водночас, за словами Омельченка, механізми захисту для сумлінних споживачів зберігаються. Зокрема, можна оскаржити рахунок або акт у порядку, визначеному договором; звернутися до суду і добитися забезпечення позову (заборони на відключення до вирішення спору); вимагати відшкодування збитків, якщо відключення було неправомірним.

Наразі боржники нерідко використовують суди як інструмент для уникнення відключення від електропостачання. Достатньо подати позов і відкрити провадження, аби постачальник не мав права вимикати світло, поки триває розгляд справи. Це дозволяло фактично затягувати процес і продовжувати користуватися електроенергією без оплати.

