Сума на «Охматдит» збільшилась — Ferrexpo жертвує 10 мільйонів: загалом зібрали більше 800 млн грн

Рада директорів залізорудної компанії Ferrexpo ухвалила рішення про спрямування 10 мільйонів гривень на допомогу лікарні «Охматдит», яка постраждала в результаті російської ракетної атаки 8 липня. Ці кошти мають допомогти у реконструкції зруйнованих та пошкоджених приміщень та закупівлі медичного обладнання.

«Ferrexpo хоче підтримати пацієнтів та медичний персонал «Охматдиту» в цей складний час та відновити лікарню для її функціонування у майбутньому. Ми віримо, що зможемо подолати всі виклики разом, відбудувати зруйноване та відновити безпеку і спокій для українських дітей. Україна сильна духом, і Ferrexpo завжди буде пліч-о-пліч з тими, хто потребує нашої допомоги», — заявив лідер проєктів корпоративної соціальної відповідальності Групи Ferrexpo в Україні та генеральний директор Біланівського ГЗК Юрій Химич.

У компанії нагадали, що Ferrexpo підтримує Україну та громади з першого дня повномасштабного вторгнення. На потреби Сил Оборони та громад 12 областей компанія спрямувала понад 985 млн грн.

Нагадаємо, російська ракета повністю зруйнувала корпус токсикології «Охматдиту» та пошкодила ще чотири. Внаслідок атаки постраждали 10 хірургічних відділень, 5 онковідділень, 2 соматичні відділення, інтенсивна терапія, 2 реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, а також онкогематологічна лабораторія.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, на допомогу «Охматдиту» від благодійників надійшло вже більше 800 млн грн.

Нагадаємо, у 2023 році Ferrexpo працевлаштувала 46 ветеранів, які працювали на її підприємствах до мобілізації. У першому кварталі 2024 року компанія збільшила виробництво залізорудних окатків на 189% порівняно з попереднім кварталом — до 1,8 млн тонн, що стало найкращим квартальним показником з моменту повномасштабного вторгнення.