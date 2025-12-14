Супермаркети готуються до зростання цін: який продукт здорожчає на початку нового року

Сезонний стрибок і інфляція / © Freepik

Перед Різдвом в Україні фіксується чергове зростання цін на курячі яйця. За оцінками експертів, цей тренд не лише збережеться, а й посилиться на початку 2026 року, тож українцям варто готуватися до рекордного здорожчання одного з базових продуктів раціону.

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE із посиланням на слова економіста Володимира Чижа.

Повернення до минулорічних цінників уже не варто очікувати, зауважив експерт.

За даними Держстату, у січні 2025 року середня ціна десятка курячих яєць становила 49,39 грн, однак у новому році таких показників на полицях магазинів не буде.

Зростання цін — що відбувається

За словами експерта, на початку 2026 року яйця можуть подорожчати ще на 10–15%. Причина — висока чутливість цього продукту до змін у витратах виробників.

«Яйця — одна з найбільш волатильних категорій щоденних продуктів. Якщо ускладняються умови утримання птиці або зростає собівартість, ціна реагує миттєво», — зазначає Чиж.

Чому дорожчають яйця

Серед ключових чинників зростання цін експерт називає сезонність та загальне подорожчання виробництва. У холодний період року несучість птиці знижується, пропозиція скорочується, а це автоматично підштовхує ціни вгору.

Крім того, у 2025 році виробники зіткнулися з додатковими витратами через:

подорожчання кормів,

зростання цін на електроенергію,

дорожчу логістику,

вплив загальної інфляції.

Продукти, які можуть здешевшати перед святами

Водночас не всі продукти харчування демонструють однакову динаміку. Голова наглядової ради АТ «Молочний альянс» Сергій Вовченко заявив, що вершкове масло, попри перебої з електропостачанням, не подорожчає.

За його словами, напередодні свят ціни на масло можуть навіть знизитися завдяки акційним пропозиціям у торговельних мережах.

«Практично всі підприємства мають генерацію або когенерацію для приймання й охолодження молока. Підстав для підвищення цін немає», — пояснив Вовченко.

Тож, якщо на деякі молочні продукти українці можуть розраховувати на знижки, то яйця залишаються серед товарів, які найшвидше реагують на сезонні та економічні виклики — і в січні 2026 року це буде особливо відчутно.