Суркіси ніколи не ставили питання про оскарження націоналізації "Приватбанку" – адвокат

Заява адвокатів п'ятого президента Петра Порошенка про те, що в результаті рішення Лондонського суду провалилася спроба скомпрометувати націоналізацію "ПриватБанку" і стягнути з держави гроші, – це вигадка і фейк, які штучно розганяються.

Про це на пресконференції в Києві 12 жовтня заявив юрист і адвокат Ігоря Суркіса Ігор Алексєєв.

"Нещодавно адвокати п'ятого президента заявили на своїй прес-конференції, що в результаті рішення Лондонського суду провалилася спроба скомпрометувати націоналізацію "Приватбанку" і стягнути з держави гроші. Всі ці тези – відверто маніпулятивні, хибні та помилкові. Ані в суді Лондона, ні в будь-якому іншому суді в інших країнах позивачі ніколи не ставили питання оскарження самої націоналізації "Приватбанку", таких позовних вимог ніколи не існувало", – сказав адвокат.

За його словами, позивачі дійсно апелювали до фактів безпідставного визнання їх пов’язаними з "Приватбанком", і подібних аргументів було вдосталь. Він також підкреслив, що наратив, який поширювався у ЗМІ про те, що була спроба стягнути кошти з держави – абсолютно хибний і помилковий.

"Хочу категорично заявити, що ніхто і ніяких претензій до держави України ніколи не пред’являв. Ніколи не було спроб стягнути ані 350 млн доларів, про які поширювали інформацію у ЗМІ, або якусь іншу суму. Були претензії до двох фізичних осіб. Петра Порошенка та Валерії Гонтаревої. І цю тезу дуже легко перевірити, просто відкривши будь-який документ цієї справи, який є у відкритому доступі. Ви не знайдете там державу і державного органу як відповідачів", – підкреслив адвокат.

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