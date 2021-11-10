Суркіси жодним чином не пов'язані з "Приватбанком" – адвокат

Адвокат переконує, що суди неодноразово доводили відсутність зв'язку між Ігорем Суркісом та Приватбанком.

Родина Суркісів, і зокрема Ігор Суркіс, є лише вкладниками Приватбанку і жодного іншого відношення до банківської установи не мали і не мають.

Про це у коментарі ТСН заявив адвокат Ігоря Суркіса Ігор Алексєєв.

"Скажіть, будь ласка, як можна бути пов'язаним із банком, якщо ти не є його акціонером і аж ніяк не впливаєш на роботу цієї установи? Більше того, якщо ви справді пов'язані з банком і знаєте, що ваші гроші можуть бути списані з ваших рахунків, то, ймовірно, ви їх заберете з цих рахунків? Але родина Суркісів цього ніколи не робила. Їхні кошти весь час перебували на рахунках Приватбанку аж до моменту його націоналізації", – каже Алексєєв.

На думку адвоката, він має на руках кілька судових рішень, які підтвердили абсурдність "аргументів" Національного банку.

"Українські суди неодноразово доводили відсутність зв'язку між Ігорем Суркісом та Приватбанком. І востаннє зовсім нещодавно: на початку жовтня. Продовжувати доводити протилежне – це на біле говорити чорне. Завзятість, з якою деякі представники Нацбанку це роблять, схожа на юнацький максималізм: немає аргументів, одні емоції", – резюмує адвокат.

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