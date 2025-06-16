Суттєво дорожчає м’ясо: які продукти натомість дешевшають

М’ясо / © Pixabay

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У червні ціни на продукти в Україні продовжують змінюватися, і тенденції досить різні., м’ясо суттєво зросло в ціні, тоді як овочі нового врожаю та курячі яйця, навпаки, дешевшають. Загалом індекс борщу знизився на 12% за місяць, але все ще залишається на 27% вищим, ніж торік.

Про це йдеться в оновленому моніторингу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Різке подорожчання м’яса

Найпомітніше зростання цін зафіксоване на ринку м’яса. Особливо різко подорожчала курятина:

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Куряче філе — +11% за місяць (222 грн/кг), +39% за рік;

Куряче стегно — +28% (154 грн/кг), +39% за рік;

Ціла тушка — +25% (110 грн/кг), +42% за рік;

Яловичина (гуляш) також додала в ціні — +6% за місяць, до 336 грн/кг (+20% за рік).

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Ціни на свинячий ошийок залишилися стабільними — 330 грн/кг, проте це все одно на 31% дорожче, ніж у червні 2023 року.

Аналітики пояснюють подорожчання курятини зростанням вартості кормів, а яловичини — обмеженою пропозицією на ринку.

Сезонна динаміка овочів

На ринку овочів спостерігається сезонна картина: новий урожай дешевшає, а минулорічна продукція — дорожчає.

Цибуля ріпчаста подорожчала на 33% — до 40 грн/кг (+32% за рік);

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Картопля стара — +10% (38 грн/кг), +33% за рік;

А ось нова городина суттєво впала в ціні:

Молода капуста подешевшала на 66% — до 25 грн/кг (але все ще +64% до торішньої ціни);

Огірки — -18% за місяць, 65 грн/кг (на 11% дешевше, ніж торік);

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Помідори стабільні — близько 99 грн/кг (+12% за рік).

Яйця і молочка: ціни трохи знижуються

Ціни на курячі яйця категорії С1 за місяць знизилися на 5% і становлять у середньому 68,9 грн за десяток. Але в річному вимірі це все ще +79%.

У сегменті молочної продукції також спостерігається помірне зниження:

Молоко — -2% до 54,3 грн за 900 мл;

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Вершки — -6% до 33,3 грн за 200 г;

Твердий сир — майже без змін (+1%) — 631 грн/кг;

Фахівці пов’язують це з розширенням пропозиції сировини.

Стабільність у бакалії

Ціни на бакалійні товари майже не змінились:

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Соняшникова олія подешевшала на 2% до 75,3 грн за 850 мл

Цукор — на 1% до 32,7 грн/кг

Це пов’язують зі стабільною пропозицією та врівноваженим попитом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні очікується здорожчання житнього та житньо-пшеничного хліба, тоді як вартість одного з овочів борщового набору сягнула рекордних показників.

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Як повідомлялося раніше, у травні 2025 року рівень інфляції в країні зріс до 15,9% у річному обчисленні — це найвищий показник від квітня 2023 року.