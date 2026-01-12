Свята минули, ціни пішли вгору: що відбувається з продуктами в Україні

Овочі / © ТСН

Реклама

На українських плодоовочевих ринках на початку 2026 року спостерігається поступове зростання цін та зміна структури попиту. Активність учасників торговельних майданчиків ще не повністю відновилася після новорічних свят, однак ринок демонструє ознаки пожвавлення.

Про це свідчить аналіз торговельних майданчиків регіону за другий тиждень 2026 року, підготовлений у щотижневому огляді EastFruit.

Як змінилися ціни в Україні / © east-fruit.com

Овочі: капуста — знову в лідерах

Найпопулярнішим товаром тижня залишається білокачанна капуста, попри скорочення її пропозиції, як і інших так званих “борщових овочів”. Менше, ніж наприкінці 2025 року, продавали пекінську капусту.

Реклама

а пропозиція броколі та редьки, а синя капуста з України та Узбекистану увійшла до топу продажів. Також відносно активно торгували цвітною капустою та червоною цибулею.

Серед найбільш затребуваних позицій у покупців – яблуко, морква та цибуля. Також активно шукали постачальників картоплі, буряків і капусти.

Фрукти: яблуко тримає першість, хурма здає позиції

Лідером фруктового сегменту залишається яблуко – його продавали представники чотирьох країн. Водночас пропозиція яблука та винограду зменшилася порівняно з передноворічним періодом.

Натомість зросла кількість пропозицій груші, активну торгівлю якою вели українські учасники. Продаж хурми з Узбекистану скоротився більш ніж утричі, хоча експорт азербайджанської хурми до України за 10 місяців 2025 року зріс на 40%.

Реклама

Ціни в Україні: що подорожчало, а що стало дешевшим

На початку року ціни на овочі в Україні переважно зростали. Скорочення пропозиції продукції невисокої якості призвело до подорожчання білокачанної капусти та цибулі. На тлі підвищеного попиту зросли ціни на тепличні овочі.

Дорожче, ніж наприкінці 2025 року, продавалися броколі, цвітна та пекінська капуста. Також подорожчали редиска та зелень. Єдиною позицією, яка подешевшала, стала синя капуста – на фоні зростання її пропозиції.

У фруктовому сегменті цінова динаміка була різноспрямованою. Яблуко та груша подешевшали, тоді як виноград подорожчав. Ціни на авокадо знизилися, а на мандарини – зросли. Діапазон цін на гранат розширився, тоді як на апельсин – звузився.

Нагадаємо, на початку 2026 року на українців чекає неоднозначна цінова ситуація: молочні продукти високої жирності та деякі овочі подешевшають, але хліб, яйця та тепличні овочі продовжать дорожчати. Основними факторами впливу залишаються вартість електроенергії, погодні умови та реальна платоспроможність населення, зазначають експерти.