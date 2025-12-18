ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
12
Час на прочитання
2 хв

Святвечір б’є по гаманцю: що найбільше здорожчало на різдвяному столі

Скільки доведеться витратити на Святвечір 2025 року. Кутя подорожчала на 37%, узвар — на 150%, попри здешевшання овочів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Святвечір

Святвечір / © Фото з відкритих джерел

Попри різке здешевшання овочів борщового набору, приготування традиційних 12 пісних страв на Святвечір 2025 року обійдеться українцям дорожче, ніж торік. Загальна вартість святкового столу зросла на 11%.

Про це свідчать дані різдвяного моніторингу цін Українського клубу агробізнесу (УКАБ), передає “Еспресо”.

За підрахунками аналітиків, у грудні 2025 року набір із 12 пісних страв коштує в середньому 913,57 грн, що на 11% більше, ніж минулого року. В УКАБ зазначають, що ціни на продукти напередодні свят змінювалися нерівномірно: дешевша городина частково компенсувала подорожчання інших інгредієнтів, однак загальний чек зріс через фрукти, рибу та бакалію.

Однією з особливостей цього сезону стала так звана “овочева дефляція”. Завдяки високому врожаю капуста подешевшала на 73%, морква — на 63%, цибуля — на 58%, картопля — на 54%, буряк — на 51%. Це дозволило зменшити вартість низки страв: вареники з капустою стали дешевшими на 47%, картопля з часником — на 40%, вінегрет — на 18%, а пісний борщ — на 18%.

Водночас головні символи різдвяного столу суттєво подорожчали. Індекс куті зріс на 37% через підвищення цін на всі складники: горіхи подорожчали на 60%, мед — на 40%, мак і родзинки — більш ніж на 30%.

Ще різкіше зросла вартість узвару. Чорнослив подорожчав на 168%, сушені груші — на 140%, яблука — на 110%, що в підсумку призвело до подорожчання напою на 150%.

Додаткове навантаження на святковий бюджет створюють рибні страви: оселедець за рік подорожчав на 24%, а хек для запікання — на 25%. Також на кінцеву вартість пісного столу вплинула соняшникова олія, ціна якої зросла на 22%.

Крім того ми розповіли, скільки коштуватиме новорічний стіл-2026. Дізнайтесь, як змінилися ціни.

Дата публікації
Кількість переглядів
12
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie