Святвечір б’є по гаманцю: що найбільше здорожчало на різдвяному столі

Святвечір

Попри різке здешевшання овочів борщового набору, приготування традиційних 12 пісних страв на Святвечір 2025 року обійдеться українцям дорожче, ніж торік. Загальна вартість святкового столу зросла на 11%.

Про це свідчать дані різдвяного моніторингу цін Українського клубу агробізнесу (УКАБ), передає “Еспресо”.

За підрахунками аналітиків, у грудні 2025 року набір із 12 пісних страв коштує в середньому 913,57 грн, що на 11% більше, ніж минулого року. В УКАБ зазначають, що ціни на продукти напередодні свят змінювалися нерівномірно: дешевша городина частково компенсувала подорожчання інших інгредієнтів, однак загальний чек зріс через фрукти, рибу та бакалію.

Однією з особливостей цього сезону стала так звана “овочева дефляція”. Завдяки високому врожаю капуста подешевшала на 73%, морква — на 63%, цибуля — на 58%, картопля — на 54%, буряк — на 51%. Це дозволило зменшити вартість низки страв: вареники з капустою стали дешевшими на 47%, картопля з часником — на 40%, вінегрет — на 18%, а пісний борщ — на 18%.

Водночас головні символи різдвяного столу суттєво подорожчали. Індекс куті зріс на 37% через підвищення цін на всі складники: горіхи подорожчали на 60%, мед — на 40%, мак і родзинки — більш ніж на 30%.

Ще різкіше зросла вартість узвару. Чорнослив подорожчав на 168%, сушені груші — на 140%, яблука — на 110%, що в підсумку призвело до подорожчання напою на 150%.

Додаткове навантаження на святковий бюджет створюють рибні страви: оселедець за рік подорожчав на 24%, а хек для запікання — на 25%. Також на кінцеву вартість пісного столу вплинула соняшникова олія, ціна якої зросла на 22%.

