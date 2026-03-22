Перська затока

Світовий ринок скрапленого природного газу опинився під загрозою різкого дефіциту після того, як постачання з країн Перської затоки фактично перериваються. Упродовж найближчих 10 днів у порти прибудуть останні танкери з LNG, що вирушили ще до ескалації конфлікту та ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Катар, який забезпечує близько п’ятої частини світового експорту LNG, був змушений зупинити відвантаження після блокування Ормузької протоки. Додатково ситуацію ускладнили ракетні атаки по одному з найбільших у світі газових комплексів Ras Laffan, що спричинило перебої у виробництві та різке зростання цін на газ у Європі та Азії.

Попри зупинку нових постачань, частина суден, завантажених у Катарі та ОАЕ до початку бойових дій, уже прямує до своїх пунктів призначення. Саме ці обсяги наразі тимчасово стримують ще глибший дефіцит на ринку.

Різке скорочення постачань і стрибок цін

Після початку конфлікту ціни на LNG на азійських ринках зросли вдвічі та досягли близько 23 доларів за мільйон BTU. Вартість транспортування також суттєво підвищилася через зростання фрахтових ставок і необхідність довших маршрутів альтернативних постачань.

Країни, які критично залежать від імпорту газу, змушені або конкурувати за дорожчий LNG зі США та інших регіонів, або переходити на альтернативні види палива, або ж скорочувати споживання.

У деяких азійських державах уже запроваджують заходи економії, включно зі скороченням робочих тижнів для промисловості.

Найбільш вразливі країни

Особливо складною є ситуація для Пакистану, який минулого року отримував близько 99% LNG з Катару. Після початку конфлікту країна фактично втратила стабільний доступ до постачань, а її імпортні термінали працюють на мінімальній потужності.

За даними джерел, один із терміналів незабаром повністю вичерпає ресурси, що може призвести до зупинки газопостачання. У разі затягування кризи країні доведеться переходити на більш дорогі та екологічно брудні види палива.

Подібні ризики фіксуються і для Бангладеш, яка вже впроваджує газове нормування, а також для Тайваню, який намагається компенсувати дефіцит через термінові закупівлі на спотовому ринку.

Глобальний дефіцит газу

Китай і Японія також готуються до перебудови енергетичних балансів, збільшуючи використання вугілля та інших джерел енергії у разі подальших перебоїв.

Аналітики попереджають: навіть якщо частина постачань буде відновлена, ринок залишатиметься напруженим через пошкодження інфраструктури та довгострокове скорочення експортних потужностей Катару.

За оцінками, близько 17% LNG-потужностей країни можуть бути виведені з експлуатації на кілька років, що ще більше посилить глобальний дефіцит.

