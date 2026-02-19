ТСН у соціальних мережах

Світла менше, а платіжки більші: чому українці не бачать економії за електроенергію

Нарахування за світло бувають навіть більшими, ніж у часи, коли не було відключень.

Тривалі відключення електроенергії не стали приводом для зменшення сум у платіжках

Тривалі відключення електроенергії не стали приводом для зменшення сум у платіжках / © Pixabay

Українці дедалі частіше помічають, що суми в рахунках за електроенергію зростають навіть у періоди тривалих відключень.

СЕО YASNO Сергій Коваленко виданню УНН пояснив, чому суми в платіжках за електроенергію зростають під час відключень світла.

З його слів, на це впливають пусковий струм техніки, індивідуальні звички споживання та несвоєчасна передача показників лічильника.

«Тут варто говорити про те, як саме споживається електроенергія в ті години, коли світло є. Комусь достатньо раз увімкнути пральну машину та приготувати їжу. А в когось у цей час усі прилади працюють на повну. Ми спостерігаємо, що в частини клієнтів споживання навіть зросло — стало більшим, ніж у „спокійний“ період», — зазначив він.

Він зазначив, що на суму в платіжці впливають одразу кілька факторів. Один із них так званий пусковий струм. Коли електропостачання відновлюється, техніка споживає значно більше енергії у момент запуску.

Під час відновлення електропостачання відбувається стрибок споживання. Електродвигуни холодильників, насосів, кондиціонерів та іншої техніки у момент старту споживають у 3–7 разів більше, ніж під час нормальної роботи. Також важливі індивідуальні звички споживання. Крім того, ще одним важливим фактором є своєчасне передавання показників лічильника.

Коли в Україні скасують графіки відключень світла — прогноз

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що у квітні, травні та червні Україна має шанс повністю відійти від графіків відключень завдяки сезонному зниженню споживання електроенергії.

Водночас Харченко попередив, що полегшення буде тимчасовим. Уже в липні та серпні обмеження електропостачання майже гарантовано повернуться.

Причинами літнього дефіциту він назвав пікові навантаження через спеку та масове використання кондиціонерів, а також ремонтну кампанію на атомних електростанціях, яка традиційно припадає на теплу пору року для підготовки енергоблоків до зими.

Зазначимо, що сьогодні в усіх регіонах України діятимуть графіки відключень.

