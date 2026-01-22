ТСН у соціальних мережах

Світла нема — рахунок зростає: українців готують до нових сум у чеках

Масовані атаки росіян на енергосистему змушують підприємців скорочувати виробництво та піднімати ціни.

Дар'я Щербак
Енергосистема

Систематичні удари російських окупантів по об’єктах енергетики мають руйнівні наслідки не лише для побутових споживачів, а й для національної економіки. Вимушений перехід на резервні джерела живлення та простій обладнання призвели до значного стрибка собівартості українських товарів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (EBA).

Згідно з даними дослідження, 61% представників бізнесу констатують здорожчання виробництва власної продукції. Для більшості компаній цей показник коливається в межах 10–30%, і лише одиницям вдалося втримати зростання витрат на рівні 2–5%.

Окрім фінансових втрат, підприємці стикаються з організаційними проблемами:

  • 58% компаній змушені змінювати графіки роботи;

  • 50% бізнесів фіксують падіння обсягів виробництва;

  • 48% підприємств потерпають від вимушених простоїв.

Лише кожен п’ятий респондент заявив, що тривалий брак електроенергії не мав критичного впливу на їхню діяльність.

Український бізнес демонструє високий рівень стійкості. 90% опитаних компаній вже забезпечені альтернативними джерелами енергії, а 23% — досягли повної енергонезалежності.

Завдяки цьому лише у менш ніж 10% випадків перебої зі світлом призвели до зриву контрактів.

Водночас для підтримки стабільності підприємці очікують кроків назустріч від держави:

  1. Компенсації витрат на закупівлю палива та генераторів.

  2. Доступу до дешевого кредитування.

  3. Запровадження чітких та прогнозованих графіків відключень.

Експерти про загрози для Києва

Ситуація в Києві залишається однією з найскладніших. Директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко наголошує, що ворог цілеспрямовано полює на ключові об’єкти генерації столиці — ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

«Масштаби потенційних пошкоджень важко передбачити заздалегідь, а енергосистема змушена працювати в режимі постійної адаптації до загроз», — зауважив експерт.

За його словами, гарантувати стовідсоткову безперебійну роботу енергосистеми Києва в таких умовах неможливо. Єдиним надійним захистом для інфраструктури залишається ефективна робота сил ППО, оскільки будь-які прогнози нівелюються постійною зміною тактики ворога.

Нагадаємо, через тривалі відключення електроенергії та сувору зиму багато підприємців зіткнулися з нестачею ресурсів для роботи.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначав, що бізнесу не варто чекати критичної ситуації: більшість банків нині готові надавати кредити для купівлі генераторів, зарядних станцій та іншого обладнання, необхідного для роботи в умовах блекаутів. За його словами, це реальний вихід навіть для малого і середнього бізнесу.

