Енергосистема

Систематичні удари російських окупантів по об’єктах енергетики мають руйнівні наслідки не лише для побутових споживачів, а й для національної економіки. Вимушений перехід на резервні джерела живлення та простій обладнання призвели до значного стрибка собівартості українських товарів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (EBA).

Згідно з даними дослідження, 61% представників бізнесу констатують здорожчання виробництва власної продукції. Для більшості компаній цей показник коливається в межах 10–30%, і лише одиницям вдалося втримати зростання витрат на рівні 2–5%.

Окрім фінансових втрат, підприємці стикаються з організаційними проблемами:

58% компаній змушені змінювати графіки роботи;

50% бізнесів фіксують падіння обсягів виробництва;

48% підприємств потерпають від вимушених простоїв.

Лише кожен п’ятий респондент заявив, що тривалий брак електроенергії не мав критичного впливу на їхню діяльність.

Український бізнес демонструє високий рівень стійкості. 90% опитаних компаній вже забезпечені альтернативними джерелами енергії, а 23% — досягли повної енергонезалежності.

Завдяки цьому лише у менш ніж 10% випадків перебої зі світлом призвели до зриву контрактів.

Водночас для підтримки стабільності підприємці очікують кроків назустріч від держави:

Компенсації витрат на закупівлю палива та генераторів. Доступу до дешевого кредитування. Запровадження чітких та прогнозованих графіків відключень.

Експерти про загрози для Києва

Ситуація в Києві залишається однією з найскладніших. Директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко наголошує, що ворог цілеспрямовано полює на ключові об’єкти генерації столиці — ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

«Масштаби потенційних пошкоджень важко передбачити заздалегідь, а енергосистема змушена працювати в режимі постійної адаптації до загроз», — зауважив експерт.

За його словами, гарантувати стовідсоткову безперебійну роботу енергосистеми Києва в таких умовах неможливо. Єдиним надійним захистом для інфраструктури залишається ефективна робота сил ППО, оскільки будь-які прогнози нівелюються постійною зміною тактики ворога.

Нагадаємо, через тривалі відключення електроенергії та сувору зиму багато підприємців зіткнулися з нестачею ресурсів для роботи.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначав, що бізнесу не варто чекати критичної ситуації: більшість банків нині готові надавати кредити для купівлі генераторів, зарядних станцій та іншого обладнання, необхідного для роботи в умовах блекаутів. За його словами, це реальний вихід навіть для малого і середнього бізнесу.