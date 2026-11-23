Світло (ілюстративне фото) / © Pixabay

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Попри тривалі відключення електроенергії, українці можуть отримувати такі самі або навіть більші рахунки за світло. У компанії Yasno пояснили, чому графіки відключень не завжди допомагають заощадити та як уникнути зайвих нарахувань.

За інформацією Yasno, є дві основні причини, через які суми у платіжках можуть не зменшуватися навіть за умов обмеженого електропостачання.

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Чому платіжки залишаються високими

Перша причина — невчасно передані показання лічильника або їхня відсутність.

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У такому разі рахунок можуть формувати не за фактичним споживанням, а на основі середніх показників попередніх періодів. Через це нарахована сума іноді виявляється більшою, ніж очікує споживач.

Друга причина — різке зростання споживання після повернення світла.

Коли електропостачання відновлюють, українці часто одночасно вмикають бойлери, пральні машини, праски та інші потужні прилади.

У Yasno пояснюють, що таке відкладене споживання може фактично компенсувати електроенергію, яку не використали під час відключень. У результаті за місяць витрати залишаються майже такими самими, як і без графіків.

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Крім того, додаткову електроенергію можуть споживати інвертори з акумуляторами. Навіть за наявності централізованого електропостачання такі системи використовують енергію для підтримання роботи та готовності до наступних відключень.

Як не переплачувати за світло

У Yasno радять дотримуватися кількох простих правил:

Вчасно передавати показання лічильника. Цього місяця це необхідно зробити з 29 листопада до 3 грудня.

Не вмикати одразу кілька потужних електроприладів після відновлення електропостачання.

Під час відключень вимикати освітлення в кімнатах і від'єднувати непотрібні прилади від розеток, щоб вони не почали споживати електроенергію без вашого відома після повернення світла.

Таким чином, сама наявність відключень не гарантує менших рахунків. Сума у платіжці залежить від фактичного споживання електроенергії та правильності передавання показань лічильника.

Перерахунок комунальних платежів в Україні: хто має право платити менше

Нагадаємо, українці можуть вимагати перерахунку комунальних платежів, якщо через блекаути чи аварії не отримували опалення, гарячу або холодну воду чи послуги водовідведення або їхня якість була неналежною.

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Для цього споживачам радять фіксувати дати й тривалість перебоїв, складати акти-претензії та зберігати копії звернень до постачальників до проведення перерахунку.

Крім того, власників зруйнованого житла звільнили від щомісячного передавання показань газових лічильників і плати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Пільги діятимуть, доки в оселях не буде можливості безпечно користуватися газом.

Хто може отримати 25% знижки на комунальні послуги

Нагадаємо, в Україні громадяни зі статусом «дитина війни» мають право на 25% знижки на оплату комунальних послуг. Пільга не поширюється на послугу з управління багатоквартирним будинком та інших членів сім'ї пільговика.

Водночас знижку надають лише за умови, що середньомісячний дохід на одного члена сім'ї за останні шість місяців не перевищує встановленого законодавством порогу.

Пільгу призначають на один рік через Пенсійний фонд України. Для її оформлення необхідно подати відповідну заяву, документи, що посвідчують особу, та відомості про доходи.

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