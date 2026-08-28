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ТСН у соціальних мережах

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Світло, газ і вода у вересні: які тарифи чекають на українців

Ціни на електроенергію та газ для значної частини споживачів залишаться фіксованими, а тарифи на воду залежать від конкретного міста.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Тарифи залишаться чинними

Тарифи залишаться чинними

Від 1 вересня тарифи на комунальні послуги для побутових споживачів залишаться на попередньому рівні. Уряд не ухвалював рішень про їхнє підвищення, тож розцінки на світло, газ і воду не зміняться.

ТСН.ua пише про те, скільки українці платитимуть за комуналку восени.

Тариф на електроенергію

Базова вартість світла залишається на позначці 4,32 грн за кВт-год. Уряд подовжив дію цього тарифу для населення до 31 жовтня 2026 року.

У період від травня до кінця вересня для всіх побутових споживачів діє єдина ставка — 4,32 грн за кВт-год. Пільгова ціна для домогосподарств із електроопаленням (2,64 грн за кВт-год на перші 2 000 кВт-год), яка діє лише в опалювальний сезон, знову почне застосовуватися від 1 жовтня.

Вартість газу

Зафіксована вартість газу для клієнтів «Нафтогазу» — 7,96 грн за кубометр, і цей тариф діятиме аж до квітня наступного року. Тих, хто вже користується послугами компанії, автоматично залишили на цій ціні, а новачки можуть обрати цей тариф самостійно під час підключення. Загалом на ринку постачальники пропонують населенню річні тарифи в діапазоні від 7,96 до майже 10 гривень за куб, хоча абсолютна більшість українських родин — близько 98% — все одно обслуговується саме «Нафтогазом».

Тарифи на воду у вересні

В Україні немає єдиного тарифу на водопостачання та водовідведення. У кожному регіоні місцеві водоканали самостійно переглядають ціни, зважаючи на ринкову ситуацію та індивідуальні обставини.

Улітку для багатьох побутових споживачів вартість послуги суттєво зросла.

Наприклад, вода здорожчала в Ірпені — 82,42 грн/куб замість 56,88 грн, у Полтаві — 84,9 грн/куб замість 33,7 грн, в Одесі — 65,54 грн/куб замість 35,16 грн, у Вінниці — 81,07 грн/куб замість 25,57 грн, у Чернівцях — 63,5 грн/куб замість 27,9 грн.

Нагадаємо, в Україні за пів року відкрили понад 108 тисяч виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Найбільше боржників на Харківщині, а найчастіше українці не сплачують за теплопостачання.

НКРЕКП ухвалила рішення звільнити від плати за доставлення газу власників приватних будинків і квартир, чиє житло зазнало руйнувань через війну та стало непридатним для безпечного газопостачання. Нові правила розв’язують давню проблему, коли людям доводилося сплачувати за транспортування за минулорічними обсягами навіть у разі повної відсутності використання ресурсу.

Окрім цього, власників зруйнованих осель звільнили від обов’язку щомісяця передавати показники лічильників, а також від витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоповерхівках. Усі пільги діятимуть протягом усього періоду, поки в помешканні немає можливості безпечно користуватися газом.

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