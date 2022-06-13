Світова організація торгівлі обіцяє допомогу з експортом українського зерна

У впливовій міжнародній організації висловили стурбованість руйнуванням транспортної інфраструктури та вивезенням з України краденого зерна.

Країни-учасники Світової організації торгівлі (СОТ), серед яких Євросоюз та США, підписали спільну заяву щодо підтримки України, проти якої Кремль розв’язав неспровоковану війну. Українській державі пообіцяли, зокрема, допомогти з експортом зерна.

Про це повідомили на сайті торгового представника США.

У цій заяві йдеться про те, що через війну в Україні зруйновано значну частину транспортної інфраструктури, а це істотно знижує здатність нашої держави експортувати та імпортувати. Тим часом для світу є дуже важливим збереження відкритих ринків і торгових можливостей України.

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“Ми серйозно стурбовані наслідками руйнування для України і для світової торгівлі, зокрема це стосується постачання на міжнародні ринки ряду ключових товарів, вироблених в Україні", - сказано у заяві СОТ.

Підписанти спільної заяви також висловили стурбованість у зв'язку з повідомленнями про вивезення краденого зерна.

Нагадаємо, Україна розробила два маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна та запобігання глобальної продовольчої кризи, хоча вузькі місця сповільнюють ланцюжок поставок.

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