Світові компанії формують "тіньовий флот" для перевезень російської нафти - Bloomberg

В умовах антиросійських санкцій світові нафтові трейдери та компанії власники танкерів створюють величезний "тіньовий флот" для транспортування російської нафти.

Про це йдеться у матеріалі агентства Bloomberg.

Журналісти пишуть, що США вже кілька місяців б'ють на сполох через європейські санкції проти Росії, які можуть спровокувати такий шок. У Вашингтоні наполягають на тому, щоб компаніям дозволили доступ до надання послуг ЄС, особливо страхових, щоб уникнути стрибка цін на нафту до проведення листопадових виборів до Палати представників США.

Також читайте Зеленський затвердив санкції РНБО проти російських олігархів та рідних Путіна

Оглядачі агентства стверджують, що більша частина російських вантажопотоків обслуговуватиметься складним, і скоріше секретним ланцюжком із суден, власників, портів і безпечних коридорів, у якому домінують компанії, які все ще бажають мати справу з Росією.

Водночас наголошується, що компанії, які купують танкери для цих цілей, залишаються в тіні і не розкривають жодних подробиць про угоди.

"Якщо ви подивіться на те, скільки суден продали за останні шість місяців нерозкритим покупцям, то стає зрозумілим, що флот створюється для того, щоб перевозити російську нафту", — сказав головний виконавчий директор компанії Maersk Tankers Крістіан Інгерслев.

А голова відділу вивчення ринків компанії Braemar Аноп Сінгх заявив, щоперед початком воєнних дій в Україні різко зросла торгівля танкерами з боку нерозкритих організацій, що базуються в таких країнах, як Дубай, Гонконг, Сінгапур та Кіпр. Експерт вважає, що для забезпечення російського експорту в обсязі 4 млн барелів на день на Далекий Схід буде сформовано тіньовий флот близько 480 нафтовозів.

Судна будуть вишикувані у певний ланцюжок, що створить у морі ефект човника для перекачування сировини з одного танкера до іншого за допомогою труб. Однак така схема пов'язана з санкційними ризиками, пов'язаними з обробкою експорту безпосередньо з російських портів, і необхідністю перевантажувати кілька невеликих вантажів на більші танкери для далеких рейсів.

Нагадаємо, на початку жовтня Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії. Санкційний пакет містить заборону на імпорт російської продукції на суму сім мільярдів євро та обмеження цін на нафту. За оцінками експертів, обмеження цін на нафту повинно суттєво знизити здатність РФ фінансувати війну проти України.

Зауважимо, що згідно зі звітом Єврокомісії, санкції "розтопили" здатність Росії фінансувати війну, але Китай і Туреччина допомагають їй обійти західні обмеження.

Санкції діють не так, як треба| Алексашенко