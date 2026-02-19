Світові ціни на каву прямують в мінус: чому штормить ринок

Кава здешевшала / © Pixabay

Ціни на каву впали до найнижчого рівня за трохи більше ніж п’ять місяців на світових ринках на тлі прогнозів рекордного врожаю в Бразилії — провідному виробнику кави у світі.

За даними Reuters, ф’ючерси на арабіку в Лондоні знизилися приблизно на 0,2%, торгуючись біля 3,08 долара за фунт, після того як ціна пробила новий локальний мінімум у 3,06 доларів.

На очікування зростання пропозиції вплинули дані Бразильської національної служби постачань (Conab), яка прогнозує, що загальний обсяг виробництва кави в країні 2026 року може сягнути 66,2 млн мішків (по 60 кг), це приблизно на 17% більше порівняно з минулим роком. Від цього обсягу арабіка може становити близько 44,1 млн мішків, а робуста — 22,1 млн мішків.

Така перспектива значного збільшення врожаю тисне на котирування, оскільки трейдери закладають у ціни очікування великої пропозиції, що може знизити ринковий тиск на каву.

Біржові запаси відновлюються

Ще один сигнал для ринку — динаміка складів ICE. Запаси арабіки, які в листопаді опускалися до мінімуму майже за два роки, до січня відновилися до 461 тисячі мішків — максимум за більш ніж три місяці.

Робуста також відіграла частину падіння: від 4012 партій у грудні до більш ніж 4600 до кінця січня.

Чого очікувати Україні

Україна повністю залежить від імпорту кави, какао та чаю, тому глобальні коливання цін відбиваються і на наших полицях.

«Профільні компанії-імпортери постійно несуть додаткові ризики і збитки в умовах збройної агресії рф проти України, вимушено закладаючи ці витрати в ціну для кінцевого споживача», — пояснив провідний науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки» Богдан Духницький.

За його словами, ці продукти мають здатність зберігатись тривалий час, тому внутрішнє зростання цін зазвичай відбувається з відтермінуванням у 3–4 місяці після глобального здорожчання.