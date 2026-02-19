ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
280
Час на прочитання
2 хв

Світові ціни на каву прямують в мінус: чому штормить ринок

Ціни стабільно просідають, а окремі контракти вже оновили шестимісячні мінімуми.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Кава здешевшала

Кава здешевшала / © Pixabay

Ціни на каву впали до найнижчого рівня за трохи більше ніж п’ять місяців на світових ринках на тлі прогнозів рекордного врожаю в Бразилії — провідному виробнику кави у світі.

За даними Reuters, ф’ючерси на арабіку в Лондоні знизилися приблизно на 0,2%, торгуючись біля 3,08 долара за фунт, після того як ціна пробила новий локальний мінімум у 3,06 доларів.

На очікування зростання пропозиції вплинули дані Бразильської національної служби постачань (Conab), яка прогнозує, що загальний обсяг виробництва кави в країні 2026 року може сягнути 66,2 млн мішків (по 60 кг), це приблизно на 17% більше порівняно з минулим роком. Від цього обсягу арабіка може становити близько 44,1 млн мішків, а робуста — 22,1 млн мішків.

Така перспектива значного збільшення врожаю тисне на котирування, оскільки трейдери закладають у ціни очікування великої пропозиції, що може знизити ринковий тиск на каву.

Біржові запаси відновлюються

Ще один сигнал для ринку — динаміка складів ICE. Запаси арабіки, які в листопаді опускалися до мінімуму майже за два роки, до січня відновилися до 461 тисячі мішків — максимум за більш ніж три місяці.

Робуста також відіграла частину падіння: від 4012 партій у грудні до більш ніж 4600 до кінця січня.

Чого очікувати Україні

Україна повністю залежить від імпорту кави, какао та чаю, тому глобальні коливання цін відбиваються і на наших полицях.

«Профільні компанії-імпортери постійно несуть додаткові ризики і збитки в умовах збройної агресії рф проти України, вимушено закладаючи ці витрати в ціну для кінцевого споживача», — пояснив провідний науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки» Богдан Духницький.

За його словами, ці продукти мають здатність зберігатись тривалий час, тому внутрішнє зростання цін зазвичай відбувається з відтермінуванням у 3–4 місяці після глобального здорожчання.

Дата публікації
Кількість переглядів
280
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie