Світові ціни на каву прямують в мінус: чому штормить ринок
Ціни стабільно просідають, а окремі контракти вже оновили шестимісячні мінімуми.
Ціни на каву впали до найнижчого рівня за трохи більше ніж п’ять місяців на світових ринках на тлі прогнозів рекордного врожаю в Бразилії — провідному виробнику кави у світі.
За даними Reuters, ф’ючерси на арабіку в Лондоні знизилися приблизно на 0,2%, торгуючись біля 3,08 долара за фунт, після того як ціна пробила новий локальний мінімум у 3,06 доларів.
На очікування зростання пропозиції вплинули дані Бразильської національної служби постачань (Conab), яка прогнозує, що загальний обсяг виробництва кави в країні 2026 року може сягнути 66,2 млн мішків (по 60 кг), це приблизно на 17% більше порівняно з минулим роком. Від цього обсягу арабіка може становити близько 44,1 млн мішків, а робуста — 22,1 млн мішків.
Така перспектива значного збільшення врожаю тисне на котирування, оскільки трейдери закладають у ціни очікування великої пропозиції, що може знизити ринковий тиск на каву.
Біржові запаси відновлюються
Ще один сигнал для ринку — динаміка складів ICE. Запаси арабіки, які в листопаді опускалися до мінімуму майже за два роки, до січня відновилися до 461 тисячі мішків — максимум за більш ніж три місяці.
Робуста також відіграла частину падіння: від 4012 партій у грудні до більш ніж 4600 до кінця січня.
Чого очікувати Україні
Україна повністю залежить від імпорту кави, какао та чаю, тому глобальні коливання цін відбиваються і на наших полицях.
«Профільні компанії-імпортери постійно несуть додаткові ризики і збитки в умовах збройної агресії рф проти України, вимушено закладаючи ці витрати в ціну для кінцевого споживача», — пояснив провідний науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки» Богдан Духницький.
За його словами, ці продукти мають здатність зберігатись тривалий час, тому внутрішнє зростання цін зазвичай відбувається з відтермінуванням у 3–4 місяці після глобального здорожчання.