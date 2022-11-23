Світові загрожує дефіцит дизпалива, ціни зросли приблизно на 50% – Bloomberg

Ціни на дизельне паливо зросли приблизно на 50% на тлі скорочення запасів і напруженого експортного ринку.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну протягом найближчих місяців майже кожен регіон планети може зіткнутися з дефіцитом дизельного палива (ДП). Перебої з поставками дизельного палива майже на всіх світових енергетичних ринках посилили інфляцію і загальмували економічне зростання.

Про це пише Bloomberg.

За словами Марка Фінлі, наукового співробітника з питань енергетики Інституту державної політики Бейкера Університету Райса (Г'юстон, штат Техас), лише в США зростання вартості дизельного палива завдасть економіці удару на 100 мільярдів доларів.

Як пише видання, запаси дизельного палива та мазуту у США досягли найнижчого рівня для цієї пори року за останні 40 років. Північно-Західна Європа також стикається з низьким рівнем запасів – прогнозується, що вони досягнуть мінімуму вже цього місяця, а потім впадуть ще більше до березня, незабаром після того, як почнуть діяти санкції, які відріжуть регіон від російських поставок морем.

Спотові ціни на ДП в Нью-Йорку, що є ключовим орієнтиром для глобального ринку, за останній рік зросли на 50%.

Як ідеться в матеріалі, на зростання дефіциту вплинули також обмежені поставки сирої нафти; наслідки пандемії коронавірусу, що змусила закрити найменш прибуткові потужності з переробки нафти в ДП; страйки на НПЗ в Європі, очікування введення ембарго на російські нафтопродукти, а також беквордація – ситуація на ринку, коли ціни на товари з терміновою поставкою (спотові ціни) виявляються вище довгострокових цін (ф'ючерсів). Вона провокує учасників ринку до негайного перепродажу товару, а не накопичення ресурсів.

"Ситуація може стати набагато більш драматичною, якщо Євросоюз відмовиться від поставок з Росії. Європа більше залежить від дизельного палива, ніж будь – який інший регіон світу", - сказано в повідомленні.

Згідно з даними Vortexa Ltd, приблизно 500 мільйонів барелів на рік доставляється кораблями до Європи, при чому приблизно половина з них зазвичай завантажується в російських портах. США також припинили імпорт з Росії, яка минулої зими була великим постачальником на Східне узбережжя.

У США дефіцит на Східному узбережжі вже змусив постачальників нормувати та запровадити протоколи надзвичайних ситуацій, а зима ще навіть не почалася.

Оскільки термін запровадження заборони на імпорт російської нафти наближається, Європа все ще імпортує величезну кількість дизельного палива з Росії. Відповідно до даних Vortexa, у результаті жовтневий імпорт морем досяг найвищого рівня принаймні від початку 2016 року.

Заборона на російську нафту

Наприкінці травня 2022 року лідери країн Євросоюзу, домовилися про введення заборони на експорт російської нафти. Санкції ЄС, спрямовані на заборону поставок нафти з РФ морським транспортом, мають набути чинності 5 грудня. При цьому ЄС встановив перехідний період для імпорту і транзиту російських нафтопродуктів, який завершитися в лютому 2023 року.

Нещодавно агентство Reuters повідомляло, що країни Великої сімки та Австралія погодилися встановити фіксовану максимальну ціну на російську нафту замість динамічного коридору цін, що може змінюватися.

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