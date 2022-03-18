Світовий банк обіцяє $100 млн на виплати стипендій українським студентам

Ці гроші дозволять виплачувати академічні стипендії для 172 тис. студентів та соціальні стипендії для 50 тис. студентів.

Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на виплати стипендій студентам.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення СБ.

"Завдяки новому компоненту спільного проєкту Міносвіти та СБ "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" надається фінансування у розмірі майже $100 млн для відшкодування бюджетної програми уряду у секторі вищої освіти", — йдеться в повідомленні.

Ці гроші дозволять виплачувати академічні стипендії для 172 тис. студентів та соціальні стипендії для 50 тис. студентів стипендіальних програм у 2021-2022 навчальному році.

"Ці стипендіальні програми допоможуть студентам забезпечити свої основні потреби та послуги, сприятимуть продовженню освітнього процесу та покращенню результатів навчання", — сказав регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк виділить Україні додаткові 200 млн доларів.

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