Світовий банк погіршив прогноз глобального зростання економіки на 2022 рік: є чотири причини

Світовий банк погіршив прогноз глобального зростання економіки на 2022 рік: є чотири причини

Світовий банк назвав чотири причини, чому може відбутися сповільнення зростання економіки 2022 року.

Світовий банк спрогнозував, що глобальне зростання економіки сповільниться до 2023 року. Це означає, що впродовж 2022 року зростання економіки відбуватиметься повільніше на 0,2%, ніж прогнозувалося пів року тому.

Про це йдеться в доповіді Світового банку, оприлюдненій у вівторок, 11 січня.

Відповідно до доповіді, очікується, що зростання в країнах з розвиненою економікою знизиться з 5 відсотків у 2021 році до 3,8 відсотка в 2022 році та 2,3 відсотка в 2023 році. За прогнозами світового банку, ці темпи будуть достатніми для відновлення виробництва та інвестицій до їх тенденції перед пандемією в цих економіках.

Проте в країнах з менш розвиненою економікою прогнозується, що зростання впаде з 6,3% у 2021 році до 4,6% у 2022 році та 4,4% у 2023 році. До 2023 року всі країни з розвиненою економікою досягнуть повного відновлення виробництва. О днак обсяг виробництва в країнах, що розвиваються, залишатиметься на 4 відсотки нижчим за тенденцію до пандемії.

Причини сповільнення світової економіки:

Поширення варіантів COVID-19, Світова інфляція, Борги, Нерівність доходів населення.

"Світова економіка одночасно стикається з COVID-19, інфляцією та невизначеністю політики, а державні витрати та монетарна політика знаходяться на невідомій території. Н ерівність і проблеми безпеки, які зростають, є особливо шкідливими для країн, що розвиваються", – сказав президент групи Світового банку Девід Малпасс.

Нагадаємо, раніше у Нацбанку повідомили, що в листопаді 2021 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 10,3%, але ціни в місячному вимірі зросли на 0,8%.

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