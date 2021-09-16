Світовий банк припиняє публікацію рейтингу Doing Business через помилки у попередніх звітах

В установі визнали наявність помилок, зокрема, у звітах за 2018 й 2020 роки. Крім того, у Світовому банку зазначили, що у підготовці цих документів була певні труднощі етичного характеру.

Керівництво Групи Світового банку оголосило про припинення публікацій щорічної рейтингової доповіді Doing Business, в якій оцінювалися умови для ведення бізнесу в різних країнах, через виявлені помилки у попередніх звітах.

"Переглянувши всю наявну на сьогодні інформацію щодо доповіді Doing Business включно з висновками стосовно попередніх оглядів, аудитів, а також звіту, який Банк оприлюднив сьогодні від імені Ради директорів, керівництво Групи Світового банку прийняло рішення припинити публікації Doing Business", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті установи.

У фінустанові вже анонсували застосування іншого підходу до оцінювання ділового й інвестиційного клімату в країнах та регіонах.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів України і Світовий банк підписали Угоду про надання Україні від Міжнародного банку реконструкції та розвитку кредиту в розмірі 350 млн доларів для проєкту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення". Можливість отримання другого траншу "Позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення" на суму в 350 млн доларів залежить від підтримання адекватної макроекономічної бази.

Також Україна отримає ще $230 млн від Світового банку на боротьбу з COVID-19. Кошти мають надійти вже до грудня.

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