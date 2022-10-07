Світовий банк прогнозує різке падіння економіки в Україні: деталі

Світовий банк прогнозує, що економіка в нашій країні на тлі війни скоротиться на 30%. Поступове відновлення варто очікувати від наступного року.

Президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD) Оділь Рено-Бассо заявила, що Україну очікує падіння економіки через війну, яку розпочала Росія. Україна й надалі потребує величезної фінансової підтримки. Очікується, що зростання економіки відновиться 2023 року, але буде слабким.

Про це сьогодні, 7 жовтня, пише видання Foreign Policy.

"Головна мета EBRD в Україні ― це підтримка реальної економіки, тобто відновлення й підтримка роботи залізниці, електромереж, постачання енергетичних ресурсів", - сказала вона.

Вона також зазначила, що за результатами 2022 року економіка України впаде на 30%.

"Щоб економіка України не впала, потрібна щомісячна допомога у $3-3,5 млрд. У США та ЄС побоюються рецесії, тому надання цієї підтримки є викликом", - пояснила вона.

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді заявили, що світова економіка перебуває у найгіршому стані за останніх 80 років.

У фонді вважають, що причинами такого стану стали повномасштабна війна Росії проти України, пандемія коронавірусу та загроза зміни клімату через глобальне потепління. Через це у всьому світі зросла інфляція, ціни на харчування та енергоносії.

Напередодні міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило кредитний рейтинг України до третього рівня – найнижчого. Там заявили, що війна збільшує ризики, пов’язані з борговою стійкістю країни.

Якщо широкомасштабна війна, розв'язана Росією, затягнеться, то дев'ятеро із десяти українців, ймовірно, можуть опинитися на межі бідності. Війна в Україні також спричиняє неймовірні людські страждання та спустошує громади, половина підприємств країни повністю закрилася, тоді як інша половина бореться за виживання.

Війна на виснаження: що буде з економіками України та Росії

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