Світовий банк прогнозує різке зростання економіки в Україні: коли це станеться

Збитки від російського вторгнення та масштабні перебої з постачанням електроенергії уповільнять зростання ВВП в Україні поточного й наступного року.

За підсумками 2024 року Світовий банк прогнозує зростання ВВП в Україні на рівні 3,2%. Наступного року цей показник піде на спад, але вже 2026-го прогнозується зростання ВВП в Україні до 7%.

Про це повідомили у пресрелізі Світового банку від 17 жовтня.

“В Україні значні збитки від російського вторгнення та масштабні перебої з постачанням електроенергії, ймовірно, уповільнять зростання від 5,3 відсотка торік до 3,2 відсотка цього року та 2 відсотків – 2025-го”, – йдеться в опублікованому прогнозі.

Водночас для Російської Федерації, яка веде агресивну війну, Світовий банк теж прогнозує погіршення економіки на поточний і наступний роки.

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“В Росії жорсткіша монетарна політика та ще більша нестача виробничих потужностей і трудових ресурсів, як очікується, уповільнять зростання від 3,6 відсотка 2023 року до 3,2 відсотка цього року та 1,6 відсотка – 2025-го”, – йдеться у пресрелізі.

Однак 2026 року у Світовому банку прогнозують зростання ВВП в Україні одразу до 7%. Тим часом для Російської Федерації прогноз набагато гірший – всього 1,1% зростання ВВП.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення податків, який викликав багато суперечок і серед депутатів, і серед громадськості. Податкові зміни діятимуть до кінця того року, в якому закінчиться воєнний стан.

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