Світовий банк виділив Україні $1,5 млрд позики під гарантії Британії та Японії

Кошти будуть перераховані вже до кінця березня.

Рада директорів Світового банку схвалила рішення про виділення Україні 1,5 млрд доларів у межах позики на підтримку політики розвитку (DPL).

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Про це повідомив премʼєр-міністр України Дмитро Шмигаль.

"З них 984 млн доларів надійде від Японії та 516 млн доларів – від Великої Британії. Розраховуємо, що кошти будуть перераховані вже до кінця березня", - заявив він.

Премʼєр зазначив, що ці ресурси підуть на покриття найбільш важливих бюджетних видатків: на соціальні, гуманітарні цілі та на відновлення.

В свою чергу голова Міністерства економіки Сергій Марченко заявив, що залучені кошти будуть спрямовані на підтримку Державного бюджету України та відновлення економіки, фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету.

"Світовий банк, Японія та Велика Британія є ключовими партнерами України, що надають безпрецедентну підтримку від перших днів повномасштабного вторгнення. З огляду на виклики, спричинені широкомасштабною збройною агресією Росії, забезпечення потреб наших громадян є пріоритетом українського Уряду. Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку Державного бюджету України та відновлення економіки, фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету”, – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримала четвертий транш фінансування на суму близько 880 млн від МВФ у рамках програми механізму розширеного фінансування (EFF).

Крім того, ми раніше інформували, що мер Харкова повідомив, скільки грошей потрібно для відновлення критичної інфраструктури та будинків міста.

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