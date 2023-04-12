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Світовий банк виділяє Україні 200 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Світовий банк виділяє Україні 200 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури

Фото: Getty Images

Це не єдиний транш, який може бути направлений в Україну.

Світовий банк виділить Україні фінансування у розмірі 200 мільйонів доларів, які будуть направлені на відновлення української енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

У повідомленні зазначається, що це не єдиний транш, який може бути направлений в Україну.

"Сьогодні Світовий банк оголосив про виділення гранту в розмірі 200 млн доларів на проект із відновлення енергетичної інфраструктури України", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, Україна може отримати від партнерів додаткове фінансування в розмірі до 300 млн доларів у вигляді грантів для розширення масштабів проекту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міністерства фінансів США Джанет Єллен у виступі перед учасниками зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні заявила, що Україна вже зараз забезпечена фінансовою допомогою до кінця поточного року.

Крім того, ми раніше інформували, що українська влада розраховує, що у наступні 5-7 років Київ отримає приблизно $100 млрд російських грошей, які арештовані по всьому світі.

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Дата публікації
Перегляди
361
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