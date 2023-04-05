Світовий ІТ-виробник відмовився працювати у Росії і знищив усе своє обладнання

Найбільший американський ІТ-виробник знищив у Росії всі свої матеріально-виробничі запаси на понад 23 млн доларів.

На тлі масових антиросійських санкцій найбільший американський виробник мережевого обладнання Cisco Systems знищив в Росії свої матеріально-виробничі запаси.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на бухгалтерську звітність юрособи Cisco в Росії.

Таке рішення компанія ухвалила через припинення дії ліцензій та перешкоди реекспорту. Зазначається, що Cisco також має намір знищити все IT-обладнання та демо-зразки.

Наразі компанія вже утилізувала експлуатаційні частини для різного обладнання. Також були ліквідовані транспорт російського підрозділу, офісні меблі та техніка.

Від червня 2022 року у Cisco заявили про те, що компанія згортає бізнес в Росії та Білорусі. До серпня 2022 року компанія Cisco розірвала трудові договори з більшістю російських співробітників. Станом на кінець 2022 року в російському підрозділі працювали п'ять осіб, натомість ще рік тому ця кількість складала 60 людей.

Слід зазначити, що Cisco — це американська транснаціональна компанія, що розробляє і продає мережеве обладнання, призначене переважно для великих організацій і телекомунікаційних підприємств. Одна з найбільших в світі компаній, що спеціалізуються в області високих технологій.

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