Світовий ринок картоплі лихоманить: фючерси зросли на 700%

Фінансові контракти, прив’язані до цін на картоплю, здорожчали на понад 700% на тлі спекуляцій через війну з Іраном та побоювань щодо глобальної продовольчої безпеки.

Про це повідомляє Euronews.

Від 21 квітня вартість контрактів на картоплю зросла приблизно від 2,11 євро до 18,50 євро за 100 кілограмів. Йдеться про так звані CFD-контракти — фінансові інструменти, які відображають очікування ринку щодо майбутніх цін.

«Попри різкий стрибок у фінансовому секторі, реальний ринок картоплі в Європі нині переживає надлишок продукції. Після високих цін у попередні роки фермери в Бельгії, Нідерландах, Франції та Німеччині значно збільшили площі посівів, а сприятлива погода забезпечила рекордні врожаї», — зазначили експерти.

Експерти наголошують, що нинішній стрибок не означає різкого здорожчання для європейських покупців просто зараз.

Як війна в Ірані впливає на ціни

Бойові дії на Близькому Сході призвели до здорожчання енергоносіїв і добрив, створивши загрозу глобального дефіциту продовольства.

Світові сільськогосподарські ринки фіксують різке зростання цін на продукцію. Ціни на пальмову та соєву олію стрімко зросли, тоді як котирування пшениці наблизилися до дворічного максимуму.

Перебої з постачанням сирої нафти підвищують привабливість біопалива з сільськогосподарських культур. Це закономірно стимулює попит на рослинні олії та кукурудзу.

Фактичне закриття Ормузької протоки, котра є одним із ключових маршрутів торгівлі добривами, спричинило різкий стрибок цін на поживні речовини для рослин. Фермери по всьому світу поспіхом намагаються сформувати запаси перед посівною.

Побоювання щодо продовольчої безпеки в умовах війни можуть спровокувати до активної закупівлі базових продуктів харчування, насамперед пшениці.

Крім того, війна в Ірані призвела до найвищого за останні роки зростання цін на фісташки, порушивши постачання тоді, коли зростаючий інтерес споживачів до продуктів на основі цього горіха спричинив різке зростання попиту.

