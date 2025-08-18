- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 1558
- Час на прочитання
- 1 хв
Свириденко анонсувала підвищення зарплат для лікарів: цифра вражає
Базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 тисяч гривень, зазначила Свириденко.
Кабінет міністрів планує підвищити базову оплату для лікарів первинної та екстреної медицини до 35 тисяч гривень.
Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, представляючи проєкт програми уряду, передає Цензор.net.
«Ми підвищимо зарплату медиків: базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 000 гривень», — сказала голова уряду.
Свириденко нагадала, що уряд вже збільшив допомогу для молодих лікарів, які погодяться працювати у сільській місцевості і прифронтових регіонах.
Прем’єр-міністерка додала, що з 2026 року уряд планує запустити щорічні планові медичні обстеження для українців віком до 40 років.
«Раз на рік кожна людина віком до 40 років зможе пройти обстеження», — пообіцяла Свириденко.
Нагадаємо, уряд запускає грошовий бонус для тих, хто тільки-но отримав диплом лікаря і готовий працювати там, куди медики зазвичай не поспішають — у сільській глибинці або на територіях біля фронту. Сума за таку сміливість і відданість — 200 тисяч гривень одноразової допомоги.