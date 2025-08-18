Свириденко анонсувала підвищення зарплат для лікарів: цифра вражає

Юлія Свириденко

Кабінет міністрів планує підвищити базову оплату для лікарів первинної та екстреної медицини до 35 тисяч гривень.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, представляючи проєкт програми уряду, передає Цензор.net.

«Ми підвищимо зарплату медиків: базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 000 гривень», — сказала голова уряду.

Свириденко нагадала, що уряд вже збільшив допомогу для молодих лікарів, які погодяться працювати у сільській місцевості і прифронтових регіонах.

Прем’єр-міністерка додала, що з 2026 року уряд планує запустити щорічні планові медичні обстеження для українців віком до 40 років.

«Раз на рік кожна людина віком до 40 років зможе пройти обстеження», — пообіцяла Свириденко.

Нагадаємо, уряд запускає грошовий бонус для тих, хто тільки-но отримав диплом лікаря і готовий працювати там, куди медики зазвичай не поспішають — у сільській глибинці або на територіях біля фронту. Сума за таку сміливість і відданість — 200 тисяч гривень одноразової допомоги.