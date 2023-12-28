Сягнув рекордної позначки: як і наскільки зріс державний борг України під час війни

Сукупний державний борг України в листопаді 2023 року зріс на 4,48 мільярда доларів. Сума боргу зросла до рекордної позначки 140,82 мільярда доларів.

Такі дані оприлюднили в Міністерстві фінансів.

Упродовж листопада сума державного та гарантованого державою боргу країна стала більшою в гривневому еквіваленті на 164,27 мільярда, у доларах — на 4,48 мільярда.

"Державний і гарантований державою борг становив 5 122,49 мільярда гривень або 140,82 мільярда доларів, у тому числі: державний і гарантований державою зовнішній борг — 512,77 мільярда гривень (68,58% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 96,57 мільярда доларів. Державний і гарантований державою внутрішній борг — 1609,72 мільярда гривень (31,42%), або 44,25 мільярда доларів", — йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує, що загальний державний борг України за підсумками цього року зросте до 88,1% ВВП. Наступного року, за прогнозом експертів, держборг зросте до 98,6% ВВП, а пікового значення у 100,7% досягне 2025 року, після чого почне поступово зменшуватися.

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