Сигарети різко здорожчають від 1 квітня: скільки коштуватиме пачка
Остаточні ціни залежатимуть від політики брендів і конкуренції на ринку.
Від 1 квітня 2026 року в Україні очікується підвищення цін на сигарети, зумовлене новим акцизним податком.
Про це повідомили у ДПС.
Якщо зараз пачка сигарет у магазинах коштує приблизно 140-155 гривень, то вже від 1 квітня ціни можуть зрости ще приблизно на 10%. Це означає, що середня вартість може піднятися орієнтовно до 155-170 гривень за пачку, хоча точні цінники залежатимуть від виробника та бренду.
У відомстві пояснили: якщо частка акцизу у ціні за попередній рік менше 60 %, до мінімального податкового зобов’язання застосовується коефіцієнт 1,1.
Оскільки 2025 року частка акцизного податку в ціні сигарет становила 58,8%, від 1 квітня до 31 грудня 2026 року коефіцієнт 1,1 зобов’язані застосовувати виробники та імпортери тютюнових виробів за кодами УКТ ЗЕД:
2402 20 90 10 сигарети без фільтра
2402 20 90 20 сигарети з фільтром
Нагадаємо, Україна поступово підвищує податки на тютюнову продукцію, щоб наблизити акцизну політику до європейських стандартів, де частка податків у ціні сигарет традиційно вища.