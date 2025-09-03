ТСН у соціальних мережах

Сирний продукт витісняє традиційний сир: що будуть їсти українці восени 2025 року

Ціни на сир в ЄС падають, а в Україні зростають. Експерти розповіли про причину.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ціни на сир в Україні зростуть восени / © Associated Press

Від початку осені українські виробники сиру зазвичай розраховують на підвищення попиту. Проте цього року їхні очікування може зіпсувати цінова ситуація: тоді як у країнах ЄС у серпні сир подешевшав приблизно на 8%, українські компанії планують навпаки — підвищити вартість продукції на близько 5%.

Про це повідомляє ІНФАГРО.

Зростання цін уже відчутно впливає на ринок: імпортна продукція займає дедалі більшу частку, а на полицях супермаркетів усе частіше можна побачити сирний продукт — дешевшу альтернативу класичному сиру, яка швидко набирає популярності серед покупців.

Саме завдяки нижчій ціні сирний продукт сьогодні демонструє найшвидші темпи продажів. Для багатьох споживачів він стає єдиним доступним варіантом на фоні постійного зростання вартості натурального сиру.

У результаті українським сироварам доводиться змагатися не лише з імпортними постачальниками, а й із внутрішніми виробниками дешевших аналогів. Експерти прогнозують, що тенденція до зростання попиту на сирний продукт збережеться і в найближчі місяці.

Нагадаємо, в Україні вкотре злетіли ціни на популярний овоч з борщового набору. В країні від початку осені зафіксовано зростання цін на білокачанну капусту.

А наприкінці серпня помітно знизилися ціни на картоплю та деякі овочі до борщу, хоча на деякі інші продукти спостерігається зростання.

