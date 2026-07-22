Систему нарахування зарплат суддям змінили, але грошей у бюджеті не передбачили — Рада суддів України

Зарплати суддів в Україні перерахували / © ТСН

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В Україні змінили систему розрахунку суддівської винагороди: відтепер посадові оклади суддів мають визначатися на основі актуального прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 3328 грн. Однак у державному бюджеті на 2026 рік кошти на зарплати суддів досі розраховані за старим показником — 2102 грн.

Про це йдеться у зверненні Ради суддів України до президента України та Кабінету Міністрів України.

Новий порядок набув чинності 25 червня 2026 року після ухвалення Закону №4905-IX. Документ прямо заборонив використовувати для визначення базового посадового окладу судді будь-яку іншу величину, крім прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом про державний бюджет на відповідний рік.

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Таким чином, законодавчо система оплати праці суддів уже змінена. Проте фактичне фінансування залишилося на попередньому рівні. За розрахунками, для виплати суддівської винагороди за новими правилами 2026 року необхідно додатково майже 2,562 млрд грн.

У Раді суддів наголошують, що без виділення цих коштів нова законодавча норма ризикує залишитися лише декларацією.

Особливо гостро проблема стосується місцевих та апеляційних судів. У багатьох із них через кадровий дефіцит навантаження на суддів у два-три рази перевищує встановлені нормативи, водночас передбачена законом винагорода тривалий час фінансується не в повному обсязі.

Міністерство фінансів підтвердило потребу в додаткових коштах, однак запропонувало відкласти реалізацію нової системи до формування державного бюджету на 2027 рік. У Раді суддів із такою позицією не погодилися, адже закон уже набув чинності й має застосовуватися з 25 червня 2026 року.

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Для розв’язання проблеми Рада пропонує використати понадпланові надходження від судового збору та вільний залишок коштів спеціального фонду державного бюджету. Такий механізм уже застосовували раніше: 2025 року надходження від судового збору та інших платежів становили 5,73 млрд грн за запланованих 3,6 млрд грн. План було виконано на 159%.

Якщо коштів спеціального фонду буде недостатньо, уряд має ініціювати зміни до державного бюджету на 2026 рік.

Окремо РСУ пропонує змінити сам підхід до фінансування судів і планувати витрати на зарплати відповідно до штатної, а не фактичної кількості суддів. Нині такий принцип застосовується, зокрема, під час фінансування Вищого антикорупційного суду.

Рада суддів звернулася до президента із проханням вжити заходів для реалізації закону, а до Кабміну — невідкладно визначити джерела фінансування суддівської винагороди за новими правилами. У Раді попереджають: невирішення питання може призвести до нових судових і конституційних спорів, а також накопичення фінансових зобов’язань держави.

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