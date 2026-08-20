Ситуація гірша, ніж 2022 року: міністр заявив про кризу через блокаду портів Одеси

Зерно / © Associated Press

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Ситуація в аграрному секторі України стала критичнішою, ніж у березні 2022 року, через блокаду портів. У фермерів більше немає подушки безпеки, а збитки для економіки країни обчислюються мільярдами доларів.

Про це розповів міністр аграрної політики Тарас Висоцький, повідомляє УНІАН.

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Однією з причин нинішнього складного стану аграрного сектору України Висоцький називає відсутність фінансового запасу, який галузь накопичила напередодні повномасштабної війни.

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«Економічна ситуація зараз гірша, ніж в 2022 році — це правда. По-перше, в 2022 році попередній, 2021-й рік, був найприбутковішим в історії аграрного сектору України. Відповідно, запас міцності був найкращий. Цей запас був фактично використаний у 2022 році, коли в нас були величезні перехідні залишки, дорога логістика і всі в мінус продавали. За рахунок цього фермери далі працювали — вони просто з’їдали цей запас», — пояснив міністр.

Він зазначив, що 2021 року середній прибуток фермера з одного гектара становив близько 300-400 дол. За словами Висоцького, в окремих випадках цей показник міг сягати 500 дол.

«Очевидно, що 2022, 2023, 2025 роки — люди старалися виживати, десь там з невеличким плюсом, чи в нуль десь працювати. Вони не мають такого ресурсу. Люди працюють, їм вдається виплачувати зарплату, але не вдається формувати запаси. Чи в секторі є 10 мільярдів доларів, чи немає — це суттєво. Тоді вони були в резерві, а зараз їх немає», — розповів міністр.

Наслідки блокади українських портів

Він також звернув увагу на особливості ситуації 2022 року. Повномасштабне вторгнення та блокада українських портів розпочалися наприкінці зими, коли аграрії вже встигли підготувати необхідні ресурси для посівної кампанії. Водночас світові ціни на зерно різко підскочили.

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«Решта факторів однакова, логістика обмежена — що тоді, що зараз. Але тоді відбулося різке подорожчання міжнародних цін, що трішки покривало різницю. А зараз, оскільки сезон збирання, цього ефекту немає. І третій фактор — тоді вже все було закуплено для посівної кампанії. Я мовчу про те, що по бронюванню складніше, що людей менше — це все теж. Але три економічні фактори: запасу немає, ціни не ростуть, підготовки матеріально-технічної до наступної посівної кампанії немає. Тому так, дійсно зараз ситуація в секторі набагато гірша, ніж була в березні чи в квітні 2022 року», — зазначив Висоцький.

Окремим викликом для аграрної галузі стали російські атаки на порти Великої Одеси. Як пише Bloomberg, вони завдали значного удару по експорту зерна саме в період активного збору врожаю. Через українські порти зазвичай проходить близько 90% зернового експорту країни, однак нині ці постачання фактично зупинилися.

Проблеми з аграрним експортом позначаються не лише на сільському господарстві, а й на економіці України загалом. Аграрна продукція забезпечує понад половину експортних надходжень країни.

За прогнозом Oxford Economics, через нинішні проблеми Україна може втратити еквівалент 1,8% ВВП 2026 року та ще 2,1% 2027-го. За песимістичного сценарію втрати української економіки 2027 року можуть сягнути 5,3% ВВП.

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Нагадаємо, фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ оцінив, що через блокаду одеських портів Україна втрачає до 70 млн дол. експортної виручки щодня, оскільки через них проходить близько 60% експорту. Хоча це б’є по валютному ринку і змушує НБУ витрачати резерви, руйнівний вплив на курс гривні поки стримується значною міжнародною фінансовою допомогою, яка перевищує обсяги експорту. Головною проблемою Кущ називає кризу для українських виробників, зокрема аграріїв і металургів, які залежать від морських перевезень.

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