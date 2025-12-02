"Ситуація на межі": центральний банк ЄС вдарить по фінансовій стійкості України

Гетманцев прокоментував відмову ЄЦБ підтримати репараційний кредит Україні / © ТСН.ua

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев назвав "реально поганою новиною" відмову Європейського центрального банку (ЄЦБ) підтримати схему виплати Україні великого репараційного кредиту під заставу заморожених російських активів.

Гетманцев підкреслив, що ця ситуація є "реально на межі".

Данило Гетманцев, коментуючи рішення ЄЦБ, висловив глибоке занепокоєння фінансовою стійкістю країни. Він зауважив, що хоча зазвичай не нагнітає ситуацію, ця новина ставить Україну у вкрай складне становище.

"Реально погана новина про відмову Європейського центрального банку підтримати виплату Україні репараційного кредиту... Ситуація реально на межі," — написав Гетманцев.

Суть заблокованого "репараційного кредиту"

Європейський центральний банк (ЄЦБ) відмовився виступити гарантом виплати Україні приблизно 140 млрд євро, які планувалося залучити під заставу заморожених російських активів. Значна частина цих резервів зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear.

План, від якого відмовився ЄЦБ:

Європейські чиновники звернулися до ЄЦБ із проханням виступити "кредитором останньої інстанції" для Euroclear.

ЄЦБ мав надати гарантії ліквідності для механізму, що дозволило б Euroclear видати Україні велику позику для фінансування потреб, спричинених вторгненням Росії.

За даними джерел, ЄЦБ дійшов висновку, що така схема виходить за межі його мандату. Згідно з договорами ЄС, центральні банки не мають права безпосередньо фінансувати державні витрати або виступати гарантами подібних позик.