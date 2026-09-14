ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
678
Час на прочитання
2 хв

Ситуація з державними фінансами близька до критичної: прем’єр Корецький б’є на сполох

Корецький закликав Раду терміново ухвалити закони для $29,5 млрд від Заходу.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Корецький закликав Раду негайно ухвалити закони, які вимагає Захід

Корецький закликав Раду негайно ухвалити закони, які вимагає Захід

Ситуація з державними фінансами України є близькою до критичної, а зволікання Верховної Ради з ухваленням важливих для західних партнерів законопроєктів ставить під загрозу отримання $29,5 млрд міжнародної допомоги.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький, закликавши народних депутатів якнайшвидше ухвалити пакет необхідних рішень.

«Ситуація з державними фінансами близька до критичної. Вкотре закликав усіх народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги», — заявив прем’єр.

За словами глави уряду, Кабмін офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам чіткий графік із дедлайнами щодо кожного необхідного законопроєкту. У разі порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд передбаченого міжнародного фінансування.

«Це критично необхідний ресурс для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків і, найголовніше, потреб Сил оборони», — наголосив Корецький.

Зі свого боку, прем’єр гарантував повне виконання своєї частини зобов’язань — йдеться про 42 рішення.

«Попередньо ми заявляли про намір завершити цю роботу до 1 листопада. Але, враховуючи складність ситуації, прискорюємо роботу і плануємо завершити все до 15 жовтня», — пообіцяв він.

Синхронізація з партнерами з G7 та ЄС

Питання фінансової підтримки та необхідності узгодженої роботи Кабміну й парламенту прем’єр-міністр детально обговорив під час зустрічі з послами країн G7 та Євросоюзу за участі голови Верховної Ради, міністрів і голів профільних комітетів.

Дефіцит бюджету: останні новини

Нагадаємо, під час виступу у Верховній Раді 1 вересня Сергій Корецький заявив, що уряд переходить у режим жорсткої економії.

Зауважимо, що саме 1 вересня Верховна Рада не змогла прийняти два законопроєкти, прийняття яких є умовою надання Україні третього траншу за програмою з МВФ ($0,7 млрд) та другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу (3,7 млрд євро).

За даними ЗМІ, Зеленський був вражений після доповіді Корецького про дефіцит бюджету і «телефонував депутатам з криками».

10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна опинилася на межі через брак коштів у бюджеті.

Раніше повідомлялося, що у державному бюджеті України бракує майже трильйона гривень навіть на нинішні виплати військовослужбовцям.

Також повідомлялося, що дефіцит бюджету на армію становить $27 млрд. Міноборони використало ті кошти, які були закладені в бюджет до кінця цього року.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie