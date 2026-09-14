Ситуація з державними фінансами близька до критичної: прем’єр Корецький б’є на сполох

Корецький закликав Раду негайно ухвалити закони, які вимагає Захід

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Ситуація з державними фінансами України є близькою до критичної, а зволікання Верховної Ради з ухваленням важливих для західних партнерів законопроєктів ставить під загрозу отримання $29,5 млрд міжнародної допомоги.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький, закликавши народних депутатів якнайшвидше ухвалити пакет необхідних рішень.

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«Ситуація з державними фінансами близька до критичної. Вкотре закликав усіх народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги», — заявив прем’єр.

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За словами глави уряду, Кабмін офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам чіткий графік із дедлайнами щодо кожного необхідного законопроєкту. У разі порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд передбаченого міжнародного фінансування.

«Це критично необхідний ресурс для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків і, найголовніше, потреб Сил оборони», — наголосив Корецький.

Зі свого боку, прем’єр гарантував повне виконання своєї частини зобов’язань — йдеться про 42 рішення.

«Попередньо ми заявляли про намір завершити цю роботу до 1 листопада. Але, враховуючи складність ситуації, прискорюємо роботу і плануємо завершити все до 15 жовтня», — пообіцяв він.

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Синхронізація з партнерами з G7 та ЄС

Питання фінансової підтримки та необхідності узгодженої роботи Кабміну й парламенту прем’єр-міністр детально обговорив під час зустрічі з послами країн G7 та Євросоюзу за участі голови Верховної Ради, міністрів і голів профільних комітетів.

Дефіцит бюджету: останні новини

Нагадаємо, під час виступу у Верховній Раді 1 вересня Сергій Корецький заявив, що уряд переходить у режим жорсткої економії.

Зауважимо, що саме 1 вересня Верховна Рада не змогла прийняти два законопроєкти, прийняття яких є умовою надання Україні третього траншу за програмою з МВФ ($0,7 млрд) та другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу (3,7 млрд євро).

За даними ЗМІ, Зеленський був вражений після доповіді Корецького про дефіцит бюджету і «телефонував депутатам з криками».

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10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна опинилася на межі через брак коштів у бюджеті.

Раніше повідомлялося, що у державному бюджеті України бракує майже трильйона гривень навіть на нинішні виплати військовослужбовцям.

Також повідомлялося, що дефіцит бюджету на армію становить $27 млрд. Міноборони використало ті кошти, які були закладені в бюджет до кінця цього року.

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