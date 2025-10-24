Ситуація змінилася: який тепер дають прогноз щодо зростання економіки України

НБУ погіршив прогноз зростання економіки України / © Pixabay

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання економіки країни 2025 року до 1,9% від 2,1% у своєму попередньому липневому макроекономічному прогнозі через енергодефіцит, руйнування газовидобувних потужностей і дефіцит робочої сили.

Про це повідомив очільник НБУ Андрій Пишний під час брифінгу.

З його слів, попри загальне зростання економіки в третьому кварталі 2025 року, відновлення залишається обмеженим. Економічну активність підтримали жнива ранніх культур, стійкий споживчий попит і поліпшення ситуації в енергосекторі, яке спостерігалося до кінця вересня.

У НБУ сподіваються на помірне прискорення економічного зростання завдяки нарощуванню врожаїв та збільшенню інвестицій у проєкти відновлення та оборонний комплекс.

Нагадаємо, МВФ погіршив прогноз з економіки України на 2025 рік. Згідно з прогнозом, зростання реального ВВП сповільниться до 2−3% 2025 року. Інфляція досягла 12,9%, що спричинило підвищення облікової ставки НБУ.

До цього НБУ повідомляв, що темпи зростання економіки України сповільнилися у другому кварталі 2025 року. Реальний ВВП зріс лише на 0,7% у річному вимірі, тоді як у першому кварталі показник становив 0,9%.