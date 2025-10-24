- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 326
- Час на прочитання
- 1 хв
Ситуація змінилася: який тепер дають прогноз щодо зростання економіки України
Основними чинниками, що стримують зростання економіки, залишаються наслідки повномасштабної війни.
Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання економіки країни 2025 року до 1,9% від 2,1% у своєму попередньому липневому макроекономічному прогнозі через енергодефіцит, руйнування газовидобувних потужностей і дефіцит робочої сили.
Про це повідомив очільник НБУ Андрій Пишний під час брифінгу.
З його слів, попри загальне зростання економіки в третьому кварталі 2025 року, відновлення залишається обмеженим. Економічну активність підтримали жнива ранніх культур, стійкий споживчий попит і поліпшення ситуації в енергосекторі, яке спостерігалося до кінця вересня.
У НБУ сподіваються на помірне прискорення економічного зростання завдяки нарощуванню врожаїв та збільшенню інвестицій у проєкти відновлення та оборонний комплекс.
Нагадаємо, МВФ погіршив прогноз з економіки України на 2025 рік. Згідно з прогнозом, зростання реального ВВП сповільниться до 2−3% 2025 року. Інфляція досягла 12,9%, що спричинило підвищення облікової ставки НБУ.
До цього НБУ повідомляв, що темпи зростання економіки України сповільнилися у другому кварталі 2025 року. Реальний ВВП зріс лише на 0,7% у річному вимірі, тоді як у першому кварталі показник становив 0,9%.