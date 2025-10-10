ТСН у соціальних мережах

Такого не було десять років: ціни на базовий продукт різко впали

«Борщовий набір» дорожчає, а рис дешевшає. На світовому ринку зафіксовано обвал цін на головний продукт.

Крупи

Крупи / © Фото з відкритих джерел

Вартість рису в азійських країнах досягла найнижчого рівня за останні десять років. Це може позитивно вплинути на бюджет домогосподарств і країн-імпортерів, які критично залежать від цього продукту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Обвал цін та його наслідки

За даними Тайської асоціації експортерів рису, ціна на білий рис (з 5% пошкоджених зерен) знизилася до $355 за тонну — падіння на 1,9%). Це найнижчий показник із вересня 2015 року.

Зниження оптової вартості не одразу відображається на цінниках у магазинах. Проте експерти прогнозують, що здешевлення постачань від провідних експортерів, призведе до зменшення роздрібних цін у багатьох регіонах. Це особливо важливо для країн Азії, Африки та Близького Сходу, де рис є основним продуктом харчування. Рис є головним джерелом калорій для мільярдів людей, а в Південно-Східній Азії він становить до половини щоденного раціону.

Причини стабілізації

У 2024 році ціни на рис сягали 15-річного максимуму через високий попит та загрозу перебоїв із постачанням. Однак ситуація стабілізувалася завдяки покращенню прогнозів врожайності.

Згідно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO), у сезоні 2025–2026 років очікується рекордний обсяг світового виробництва рису — 556,4 млн тонн. Це сприятиме нарощуванню глобальних запасів. Позитивну роль зіграли також мусонні дощі в Індії, яка є найбільшим експортером рису у світі.

Нагадаємо, прохолодна погода, що встановилася на більшій частині території України, спровокувала суттєве скорочення обсягів пропозиції огірків на ринку, і, як наслідок, подальше стрімке зростання цін у цьому сегменті.

Цього року ціни на каву можуть зрости на 40%, тобто для споживачів це будуть десь 10%, а найімовірніше — усі 20%. Водночас світова торгівля кавою різко скоротилася через рекордне зростання цін.

