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«Такого розпачу від втрат не було з 2022 року»: Гетманцев про удари по бізнесу та складах
Гетманцев заявив про значне погіршення стану бізнесу в Україні через обстріли та проблеми з логістикою
Український бізнес зазнає значних втрат через знищення складів і товарів. Такої ситуації не було з 2022 року, а економічні наслідки лише посилюються.
Таку заяву зробив нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону.
«Якщо говорити про погіршення ситуації, то ситуація дійсно значно погіршується у зв’язку з логістикою і обстрілами. Я зустрічаюся щодня з бізнесом. І, дійсно, такого розпачу від втрат, від втрат складських приміщень, товару — не було з 2022 року. Тому економіка зазначає значних втрат», — сказав Гетманцев.
Раніше повідомлялося, що українські порти не приймають іноземні судна через постійні удари РФ.